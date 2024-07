Ring Video Doorbell 4 a un prezzo SHOCK! (-100€)

Vorreste ottimizzare al meglio la tua smart home, magari con un buon campanello smart che semplifichi l'arrivo di amici e parenti in casa? Il Ring Video Doorbell 4 è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile di 99,99€ invece di ben 199€, mantenendosi fermo al suo prezzo originale, ma offrendo comunque un valore eccezionale per chi cerca un videocitofono HD a 1080p di alta qualità. Questo dispositivo comprende comunicazione bidirezionale, rilevazione di movimento avanzata, Pre-Roll a colori, e connettività Wi-Fi dual-band migliorata. Nel pacchetto è inclusa una prova gratuita di 30 giorni al piano Ring Protect, che permette di registrare, rivedere e condividere i video catturati. Non fatevelo scappare finché i disponibile a questo prezzo incredibile!

Ring Video Doorbell 4, perché dovreste acquistarlo?

Il Ring Video Doorbell 4 si rivela una scelta ideale se volete migliorare la sicurezza della vostra casa con una tecnologia all'avanguardia senza compromettere la comodità. È particolarmente indicato per le persone che desiderano tenere sotto controllo la propria casa anche mentre sono lontani, grazie alla video in HD e alla Live View che permettono di vedere in tempo reale cosa succede davanti alla propria porta. Inoltre, la comunicazione bidirezionale è una soluzione perfetta se volete parlare con i visitatori senza la necessità di aprir loro fisicamente la porta, offrendo così una maggior sicurezza e una comoda distanza.

La funzione Pre-Roll a colori è una caratteristica di spicco, che vi permette di aggiungere 4 secondi di video agli eventi rilevati, consentendo così di cogliere i momenti appena precedenti al movimento rilevato. Residenti in aree urbane o coloro che ricevono frequenti visite, come amici o magari consegne a domicilio, trarranno grande beneficio da questa aggiunta. La semplicità d’uso, unita alla versatilità e agli avanzati controlli di privacy, rendono il Ring Video Doorbell 4 un'aggiunta preziosa per avere una smart home davvero efficiente e super funzionale!

Non da meno, grazie alle impostazioni avanzate di movimento, vi verranno inviate notifiche in tempo reale su telefono o tablet ogni volta che qualcuno suona il videocitofono o viene rilevato un movimento dal sistema. Ideale quindi per tenere tutto sotto controllo, in casa e fuori, con la massima sicurezza e comodità!

Ad un prezzo di soli 99€ invece di ben 199€, il Ring Video Doorbell 4 offre un comfort imperdibile, non solo in quanto efficace sistema di sicurezza per la vostra casa, ma anche per la connettività migliorata e funzionalità avanzate aggiunte al modello che migliorano la vostra esperienza. Non perdete l'occasione e sfrutta la promo finché è ancora attiva su questo fantastico prodotto!

Vedi offerta su Amazon