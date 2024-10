Riscaldamento smart: più spendi più risparmi con questi sconti fino al 40%!

Se state cercando di rendere il vostro sistema di riscaldamento più efficiente e intelligente, risparmiando sia sui consumi che sull'acquisto dei dispositivi, questa è l'occasione perfetta. Tado° ha lanciato una straordinaria promozione sulla nuova gamma X, con sconti progressivi fino al 40% che aumentano in base all'importo speso: 20% di sconto per ordini superiori a 100€, 30% oltre i 300€ e un incredibile 40% superando i 500€.

Sistema di riscaldamento intelligente Tado X, chi dovrebbe acquistarlo?

Il sistema Tado X rappresenta la soluzione ideale per chi desidera ottimizzare i consumi energetici della propria abitazione attraverso un controllo intelligente del riscaldamento. La gamma si rivolge sia a chi possiede termosifoni tradizionali che possono essere aggiornati con le teste termostatiche smart, sia a chi ha sistemi più moderni come le pompe di calore.

La linea Tado X si distingue per caratteristiche tecniche all'avanguardia, come la compatibilità con tutti i principali assistenti vocali, il controllo multi-zona e la possibilità di gestire il riscaldamento da remoto tramite l'app dedicata. La garanzia estesa a 10 anni testimonia l'affidabilità dei prodotti, mentre funzionalità come il rilevamento delle finestre aperte e la geolocalizzazione permettono di massimizzare l'efficienza energetica.

L'ecosistema Tado X offre una scalabilità completa: si può partire da un singolo termostato per poi espandere il sistema gradualmente, aggiungendo teste termostatiche e sensori supplementari. La configurazione modulare permette di creare un sistema su misura per qualsiasi abitazione, dal monolocale alla villa.

Con prezzi a partire da 159,99€ per il kit Base, la gamma Tado X rappresenta un investimento intelligente per il comfort domestico e il risparmio energetico. Grazie agli sconti progressivi attualmente disponibili, è possibile costruire un sistema completo beneficiando di riduzioni significative sul prezzo finale. Non dimenticate che la promozione è valida fino all'11 novembre: è il momento ideale per fare il grande passo verso il riscaldamento intelligente!

