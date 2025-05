Mega TV LG da 86", oggi scontata del 56% su Amazon

Se siete alla ricerca di una smart TV di dimensioni imponenti con prestazioni all’altezza, oggi è il momento giusto per fare il grande salto. Su Amazon, infatti, la LG NanoCell da 86 pollici della Serie 81 è disponibile con uno sconto del 56%, scendendo al prezzo di 920,67€. Sebbene Hisense detenga attualmente il primato per la TV consumer più grande, questa proposta LG rappresenta una delle migliori opzioni qualità-prezzo nel segmento delle maxi TV.

LG NanoCell 86'' Serie 81, chi dovrebbe acquistarla?

La tecnologia NanoCell, esclusiva di LG, è uno dei punti di forza di questo modello: permette di ottenere colori puri e brillanti, nettamente superiori rispetto a quelli di un tradizionale Ultra HD. A questo si aggiunge il processore α5 Gen7, capace di ottimizzare i contenuti in tempo reale trasformandoli in 4K, adattando automaticamente la luminosità in base all’ambiente e ottimizzando l’audio in base al tipo di contenuto che state guardando. Un vero salto di qualità, pensato per offrire un’esperienza visiva coinvolgente e su misura.

Non manca il supporto software a lungo termine grazie al programma webOS Re:New, che garantirà quattro aggiornamenti del sistema operativo nei prossimi cinque anni. Inoltre, funzioni come il FILMMAKER MODE e HDR10 Pro vi permetteranno di godere i film così come sono stati pensati dai registi, con colori profondi e realistici. E per gli appassionati di videogiochi, la Game Dashboard & Optimizer fornisce un’interfaccia comoda e intuitiva per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Infine, l’esperienza smart è garantita dal sistema operativo webOS 24, arricchito dall’intelligenza artificiale ThinQ AI che risponde ai comandi vocali, e da un telecomando puntatore che semplifica la navigazione con semplici movimenti del polso. Tutto questo rende la LG NanoCell da 86’’ non solo una TV dalle dimensioni straordinarie, ma un vero e proprio hub di intrattenimento all’avanguardia.

