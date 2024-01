Questo spettacolare set Lego dedicato alla Ferrari Daytona SP3 è in super sconto!

Se, come noi, avete una smodata passione per i set Lego e siete alla ricerca di un buon affare che vi permetta di arricchire la vostra collezione, allora occhio a questo set che l'azienda danese ha dedicato, all'interno della sua linea Technic, alla bellissima Ferrari Daytona SP3! Un set Lego di dimensioni poderose, composto da ben 3,778 pezzi, e che dal prezzo originale di ben 449,99€, è oggi in sconto a soli 399,53€, ovvero con uno sconto di poco più di 50 euro, che non è affatto da sottovalutare, considerando quanto poco si svalutino i set Lego, anche quelli più costosi.

LEGO Ferrari Daytona SP3, chi dovrebbe acquistarla?

Il set Lego Technic dedicato alla potente e bellissima Ferrari Daytona SP3 è una scelta ideale per quegli appassionati di set Lego che sono sempre alla ricerca di una sfida e che, dunque, con la linea Technic troveranno pane per i loro denti, specie con un progetto come questo che, con al sua scala 1:8, e l'attenzione maniacale per i dettagli, si proporrà come un passatempo complesso e impegnativo, oltre che divertente.

Allo stesso tempo, potrebbero avvicinarsi a questo set anche i numerosi fan del Cavallino Rampante che, lo sappiamo bene, sono spesso alla ricerca di gadget o memorabilia che possano tenere alta la fiamma della loro passione. Anche in tal senso, questo set non lascerà certamente delusi, visto che parliamo di un prodotto realizzato con cura, ed in grado di trasporre, tramite i mattoncini LEGO, tutta la classe e il fascino di questa esclusiva supercar!

Realizzata con un buon numero di pezzi, e dalle dimensioni decisamente generose (59x25 cm), questa Ferrari Daytona in salsa Lego è splendida da costruire e da esporre, e vanta dettagli davvero fuori scala, anche per un set di questo calibro: parliamo di parti mobili, ruote funzionanti, un vano motore completo, con tanto di di pistoni mobili del motore V12, meccanica delle porte ad apertura alare, cambio sequenziale a 8 rapporti con palette e ammortizzatori funzionanti, e molto, molto di più!

Parliamo, in sintesi, di un set per adulti di sicuro impatto: rifinito ed accattivante, complesso e divertente che, visto il suo esoso prezzo originale, non può davvero essere sottovalutato nell'attuale prezzo scontato propostoci da Amazon, anche perché, a dirla tutta, è ultimamente molto raro sia trovare offerte accattivanti sui prodotti Lego, sia trovare offerte specificatamente rivolte ai prodotti Lego Technic, da sempre trai più costosi, ed anche tra i meno scontati in assoluto! Dunque è meglio approfittarne!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!