Leggera e potente: questa scopa elettrica senza fili è in sconto del 15%!

Se siete alla ricerca di un'ottima scopa elettrica senza filo e, al contempo, vi piacerebbe risparmiare qualcosina sull'acquisto, approfittando di un'offerta messa a disposizione da Amazon, allora vi suggeriamo di non perdervi questa ottima offerta, che il portale sta riservando alla scopa elettrica wireless Rowenta X-NANO! Un elettrodomestico contraddistinto da un design leggero e compatto, che non lesina sulla potenza e che, grazie ad uno sconto del 15%, è oggi disponibile a soli 109,99€, contro i 129,99€ del prezzo originale!

Rowenta X-NANO, chi dovrebbe acquistarla?

Rowenta RH1128 X-NANO è un aspirapolvere senza fili, potente e leggero, caratterizzato da un'ottima maneggevolezza e da una buona versatilità. Se avete una casa con diversi tipi di pavimenti e tappeti, e siete alla ricerca di una soluzione che vi permetta di pulire a fondo tutte le superfici, questo è l'elettrodomestico che incontrerà le vostre esigenze.

La spazzola motorizzata e la tecnologia Ciclonica si uniscono alla modalità Turbo per garantire una rimozione impeccabile di ogni singolo residuo di polvere. Inoltre, con un'autonomia fino a 40 minuti, vi permetterà di pulire anche case di media metratura senza interruzioni, e senza il bisogno di dover mettere la scopa elettrica in carica prima di proseguire le pulizie.

Maneggevole e versatile, Rowenta X-NANO, con il suo peso di appena 1 KG, gode anche di un design modulare che vi permetterà di utilizzarlo in una comoda modalità aspirabriciole, utilissima per la pulizia in spazi angusti, così che possiate utilizzarlo non solo per i pavimenti, ma anche per la pulizia di soffitte, cantine o, perché no, della vostra automobile.

In sintesi: Rowenta X-NANO RH1128 è un aspirapolvere multifunzionale, leggero e potente, che grazie alla sua spazzola motorizzata a 4200 giri/min e una batteria che dura fino a 40 minuti, vi permetterà di pulire in modo impeccabile ogni superficie! Per questo, ma soprattutto per l'ottimo prezzo proposto da Amazon, vi suggeriremmo caldamente di non lasciarvelo scappare, approfittando subito della splendida offerta messa in campo dallo store.

