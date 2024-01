MA CHE BOMBA! Spazzolino elettrico Philips Sonicare scontato di 90€!

Uno spazzolino elettrico è capace di rivoluzionare completamente l'igiene dentale rispetto a uno tradizionale, assicurando una pulizia decisamente più efficace e completa e riducendo l'insorgenza di tartaro e carie. Se state, dunque, cercando un modello di qualità vi consigliamo il Philips Sonicare 9900 Prestige, il migliore in assoluto con tecnologia sonica e oggi in sconto su Amazon a 259,99€ invece di 349,90€, con tanto di base di ricarica e custodia da viaggio incluse!

PHILIPS Sonicare 9900 Prestige, chi dovrebbe acquistarlo?

Con la sua avanzata tecnologia SenseIQ, il Philips Sonicare 9900 Prestige è l'alleato perfetto per coloro che desiderano mantenere un sorriso smagliante senza il rischio di danneggiare le gengive: rileva la pressione e il movimento fino a 100 volte al secondo, adattando automaticamente l'intensità dello spazzolamento e garantendo risultati professionali a ogni lavaggio. Lo spazzolino vi permetterà, infatti, di ottenere gengive fino a 15 volte più sane in appena due settimane!

Questa linea di Philips si differenzia rispetto a tutti gli altri spazzolini elettrici sul mercato per la tecnologia Sonicare, la quale permette allo spazzolino di lavorare sottilmente tra i denti, rimuovendo fino al 100% delle macchie in meno di due giorni e promettendo risultati eccezionali dove la tradizione dello spazzolino manuale incontra i suoi limiti. Inoltre, l'app Philips Sonicare è la ciliegina sulla torta, offrendo report dettagliati sul vostro progresso e consigli personalizzati per una bocca più sana.

Come vi abbiamo accennato in apertura, il set include anche una custodia di ricarica USB e una base di ricarica dove riporre lo spazzolino dopo ogni lavaggio. Parliamo, in sintesi, di un investimento più che consigliato per migliorare nettamente la vostra salute orale: con la sua tecnologia avanzata e supporto digitale, il Philips Sonicare vi garantisce una pulizia profonda e attenta, rendendolo un compagno perfetto per mantenere un sorriso smagliante.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!