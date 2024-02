Prezzo PICCOLISSIMO su questa GRANDE friggitrice ad aria (-50€)

Tra le offerte più allettanti del giorno, la friggitrice ad aria di Involly emerge come una delle migliori. Oggi, grazie a un coupon di sconto di 50€, il prezzo di questo elettrodomestico scende da 169,99€ a soli 119,99€. A questo prezzo vantaggioso, l'acquisto non si limita a una semplice friggitrice ad aria; stiamo parlando infatti di un prodotto dall'eccezionale capienza di 15 litri, rendendola comparabile a un forno elettrico domestico per le dimensioni.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 50€ durante il checkout

Friggitrice ad aria Involly, chi dovrebbe acquistarla?

Questa friggitrice ad aria è un must-have per chi cerca praticità senza rinunciare alla qualità nella cucina quotidiana. Con 18 modalità versatili, da Air Fry a Pizza, passando per Chips e Chicken, vi sorprenderà grazie alla sua capacità di semplificare e diversificare la routine culinaria. Per questi motivi, è adatta a chi cerca un modo più salutare di cucinare, permettendo di farlo con il 90% di olio in meno rispetto alle friggitrici tradizionali, senza sacrificare il sapore e la croccantezza dei piatti amati.

Con una capacità di 15 litri e una struttura a 3 strati, è ideale per single, coppie e famiglie che desiderano cucinare porzioni generose o diverse pietanze contemporaneamente, risparmiando tempo e spazio in cucina. Inoltre, non è solo efficiente in termini di cottura e capacità, ma è progettata anche per essere intuitiva e sicura nell'uso quotidiano, grazie alla sua porta a doppio vetro che previene la perdita di calore e mantiene la cucina più fresca.

Il touch screen a LED rende poi il funzionamento più facile che mai, promettendo un'esperienza utente intuitiva. Per chi è attento alla durabilità e all'igiene, apprezzerà infine il design in acciaio inox alimentare, resistente e facile da pulire, con accessori lavabili in lavastoviglie. In definitiva, l'acquisto di questa friggitrice ad aria è consigliato a chi desidera ottimizzare spazio e tempo in cucina senza compromettere sulla qualità dei pasti preparati.

