Roomba j9 e Braava jet m6 puliscono e lavano al posto vostro: SUPER SCONTO per il bundle!

Siete alla ricerca di una soluzione innovativa e efficace per mantenere la vostra casa impeccabile senza sforzo? Allora dovreste prestare attenzione a questa offerta su iRobot: il bundle Roomba j9+ e Braava jet m6 è ora disponibile a soli 1.099€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo di listino di 1.699€. Un'occasione imperdibile per chi desidera automatizzare la pulizia domestica con dispositivi all'avanguardia, e risparmiare al contempo ben 600€!

Bundle Roomba j9 e Braava jet m6, perché acquistarlo?

Il robot aspirapolvere Roomba j9+ e il robot lavapavimenti Braava jet m6 sono la soluzione ideale per coloro che desiderano liberarsi dalle incombenze quotidiane della pulizia, godendo di risultati professionali senza alzare un dito. È particolarmente adatto per case di grandi dimensioni e per i proprietari di animali domestici, questo duo tecnologico si rivela prezioso per chi ha poco tempo da dedicare alle faccende domestiche ma non vuole rinunciare a un ambiente pulito e igienizzato.

Il Roomba j9+ si distingue per essere l'aspirapolvere robot più potente della gamma iRobot, capace di raccogliere anche lo sporco più ostinato, i peli degli animali e i detriti da tappeti e pavimenti. Dotato di tre livelli di potenza di aspirazione e del Carpet Boost automatico, garantisce una pulizia profonda su ogni superficie. La sua intelligenza artificiale gli permette di identificare ed evitare gli ostacoli, rendendo la pulizia ancora più efficiente e sicura.

Il Braava jet m6, d'altra parte, è un robot lavapavimenti Wi-Fi che utilizza la tecnologia Precision Jet Spray per pulire i pavimenti come fareste voi. Grazie al sistema operativo iRobot, il Braava jet m6 è in grado di stabilire automaticamente la priorità delle stanze più sporche e selezionare le impostazioni ideali per ogni lavoro. Questo assicura che la vostra casa rimanga sempre pulita, concentrando gli sforzi dove è più necessario.

Attualmente disponibile a 1.099€, il bundle Roomba j9+ e Braava jet m6 rappresenta un investimento eccellente per chi cerca di ottimizzare il tempo dedicato alle pulizie domestiche senza compromettere la qualità dei risultati. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, come la mappatura intelligente della casa e la possibilità di controllare i dispositivi tramite app o comandi vocali, rende questo duo un alleato prezioso!

