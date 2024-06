Saldi estivi Bluetti: ultime ore di offerte su batterie e gruppi energetici!

Approfittare dell'energia solare durante il picco dei suoi vantaggi stagionali è una scelta intelligente, specialmente quando si considera di investire in prodotti come pannelli solari e batterie portatili ricaricabili. Tuttavia, il costo può rappresentare una barriera, soprattutto senza l'aiuto finanziario statale disponibile a volte per questi prodotti. Per fortuna, Bluetti offre sconti su diversi dei suoi prodotti fino al 23 giugno. Ad esempio, le batterie portatili sono scontate di diverse centinaia di euro, garantendo che non vi troverete mai senza energia. Inoltre, sono disponibili anche offerte vantaggiose su pannelli solari che consentono di ricaricare queste batterie utilizzando l'energia solare.

Vedi offerte su Bluetti

Saldi estivi Bluetti, perché approfittarne?

Non c'è momento migliore dell'anno per utilizzare uno di questi sistemi a energia solare, potendo così sfruttare il prodotto fin da subito dopo averlo acquistato. L'estate è infatti il periodo ideale per massimizzare la raccolta di energia solare, grazie alle giornate lunghe e soleggiate. L'utilizzo dell'energia solare non solo riduce la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali, ma permette anche di risparmiare sulle bollette elettriche, contribuendo positivamente all'ambiente.

Uno dei prodotti più scontati di questi saldi estivi è il kit Bluetti AC200MAX + PV200/MP200, con un risparmio di ben 859€. Questo kit rappresenta una soluzione completa per chi desidera iniziare a sfruttare l'energia solare in modo efficiente e conveniente. Il kit include la batteria portatile AC200MAX da 2200W e un pannello solare PV200/MP200, perfettamente compatibile con la batteria.

La combinazione di questi due prodotti consente di immagazzinare l'energia solare raccolta durante il giorno per utilizzarla quando necessario, garantendo un approvvigionamento energetico costante e sostenibile. La sua potenza di 2200W è sufficiente per alimentare vari dispositivi elettronici. Insomma, ce n'è per tutte le esigenze, per questo vi consigliamo di approfittare delle offerte estive di Bluetti per garantirvi un sistema energetico solare affidabile a un prezzo vantaggioso.

