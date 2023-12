Samsung e Naver presentano un rivoluzionario semiconduttore per le IA

Samsung Electronics e Naver hanno recentemente rivelato un semiconduttore per l'intelligenza artificiale (AI) di nuova generazione, sviluppato congiuntamente nel corso dell'ultimo anno.

Questo prodotto si distingue per la sua notevole efficienza energetica, risultando ben otto volte più efficiente rispetto ai chip dei principali concorrenti, tra cui quelli di Nvidia.

Le prospettive di impiego di questo semiconduttore comprendono l'alimentazione del colossale modello AI di Naver, noto come HyperCLOVA X.

L'importanza cruciale di questo tipo di tecnologia risiede nei nuovi processori di applicazioni, in grado di eseguire i complessi calcoli richiesti per l'AI. Questo semiconduttore, presentato sotto forma di Array di Porte Programmabili su Campo (FPGA), consente ai progettisti di modificare il design, risultando fondamentale soprattutto nella fase di progettazione precedente alla produzione in massa.

La sua specializzazione nell'inferenza, ovvero la capacità di produrre risultati logici utilizzando nuovi dati dopo il completamento della fase di "apprendimento" di un modello AI, ne fa uno strumento di notevole importanza.

Come accennavamo poc'anzi, il semiconduttore per AI sviluppato da Naver e Samsung Electronics ha dimostrato di eccellere nell'efficienza energetica, ottenendo un valore ben otto volte superiore rispetto ai prodotti simili di aziende come Nvidia.

Questo risultato è stato possibile grazie all'integrazione di DRAM Double Data Rate (LPDDR) a basso consumo e di dimensioni compatte, che ha notevolmente migliorato l'efficienza del sistema.

Questo aumento dell'efficienza energetica significa poter ottenere la stessa potenza computazionale impiegando meno energia, riducendo così i costi di esecuzione di compiti computazionali su vasta scala.

Il semiconduttore, frutto di un memorandum d'intesa (MOU) firmato tra le due aziende lo scorso dicembre, ha avviato un gruppo operativo ed è destinato ad alimentare il modello AI HyperCLOVA X di Naver.

Nel medesimo giorno, il Ministero della Scienza e delle ICT ha presentato i progressi della prima fase del "Progetto K-Cloud", volto allo sviluppo di semiconduttori AI nazionali ad alta velocità e basso consumo, da impiegare nei data center.

L'obiettivo del governo è potenziare i semiconduttori AI nazionali attraverso tre fasi entro il 2030, con la prima fase che prevede l'applicazione di Unità di Elaborazione Neurale (NPU) nei data center e la fornitura di servizi AI basati su cloud.

Aziende coinvolte nella prima fase del progetto, tra cui NHN Cloud, Sapeon Korea e NOTA, hanno esposto soluzioni innovative come il "Servizio di Controllo del Traffico Intelligente", in grado di identificare veicoli e pedoni attraverso le telecamere nei passaggi pedonali.

KT Cloud, Rebellion e Superb AI hanno presentato un sistema per calcolare l'assunzione nutrizionale, mentre Naver Cloud, Furiosa AI e Simple Platform hanno mostrato tecnologie per identificare lavoratori e valutare i rischi attraverso le telecamere dei cantieri edili.