Ecco la soundbar che mette tutti in silenzio: goditi un home theater al 42% in meno

A volte, per motivi che possono sembrare ragionevoli, i più scettici tendono a escludere anche le migliori soundbar, continuando a preferire i tradizionali sistemi home theater, caratterizzati da grandi altoparlanti distribuiti in tutta la stanza per un’esperienza di surround autentica. Tuttavia, la Samsung HW-Q990D/ZF rappresenta una delle rare soundbar in grado di convincere anche i più diffidenti, poiché è progettata per offrire prestazioni comparabili a quelle di un home theater, con il vantaggio della tecnologia wireless. Originariamente venduta a circa 1.500€, oggi Amazon offre questa straordinaria soundbar a soli 870,99€.

Samsung HW-Q990D/ZF, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung HW-Q990D/ZF è ideale per gli appassionati di cinema e musica che desiderano trasformare il proprio soggiorno in un'autentica sala da concerto o cinema. Chi desidera un'esperienza audio senza pari, caratterizzata da un suono 3D coinvolgente che si avvale della tecnologia Dolby Atmos wireless, troverà in questo prodotto l'alleato perfetto.

Offrendo 22 speaker che garantiscono una resa sonora a 11.1.4 canali, comprensiva di altoparlanti laterali e superiori, l'audio viene emesso in modo tale da riempire l'ambiente circostante, creando un'esperienza immersiva a 360 gradi. La compatibilità con il telecomando del TV Samsung e la possibilità di collegamento tramite Bluetooth e WiFi aggiungono un ulteriore livello di comodità, rendendo questa soundbar un'aggiunta efficace e integrata all'intrattenimento domestico.

Per giocatori e tecnofili, la Samsung HW-Q990D/ZF offre caratteristiche seducenti come il Game Mode Pro, che promette effetti sonori 3D ottimizzati per sessioni di gioco dinamiche e coinvolgenti, e il supporto HDMI eARC per mantenere la massima qualità audio. L'integrazione con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant apre a una gestione intuitiva e vocale del sistema, aumentando la praticità d'uso quotidiano. La funzione Tap Sound, che permette di trasmettere musica dai dispositivi mobili tramite un semplice tocco, e la tecnologia SpaceFit Sound, che calibra l'audio in base allo spazio, la rendono adatta a chi non vuole solo ascoltare la musica, ma desidera farne una vera e propria esperienza sensoriale.

