Samsung mostra il primo schermo MicroLED trasparente

Durante l'evento First Look al CES, Samsung ha presentato in anteprima il primo display MicroLED trasparente al mondo, un prodotto decisamente innovativo e unico nel suo genere. Al momento non si dispone di informazioni sul costo o sulla disponibilità di questa tecnologia sul mercato, ma l'azienda sud coreana ha mostrato non uno, bensì tre pannelli MicroLED trasparenti con leggere variazioni di design.

Due dei modelli dimostrativi presentavano vetro colorato che facilitava l'ignorare eventuali oggetti di disturbo dietro i pannelli, mentre un terzo sembrava trasparente come il vetro normale e vantava anche un design senza cornice. L'effetto di questi pannelli visti di persona, secondo quanto riportato da Engadget, è difficile da descrivere: i contenuti sembrano quasi un ologramma che fluttua in aria.

Tutte le unità dimostrative erano autoportanti e spesse circa un centimetro, aumentando ulteriormente l'illusione di uno schermo fluttuante. Inoltre, grazie all'alta densità di pixel dei micro LED, le immagini apparivano incredibilmente nitide. Finora, Samsung ha condiviso solo un video verticale con musica EDM, ma speriamo che fornisca ulteriori materiali per dare un'idea migliore dei prodotti

Secondo un rappresentante di Samsung, i display trasparenti MicroLED offrono una luminosità superiore rispetto ai pannelli OLED trasparenti e sono meno influenzati dalla luce ambientale.

La notizia meno positiva è che, considerando che attualmente i modelli MicroLED non trasparenti di Samsung costano 150.000€ per una TV da 110 pollici, dovremo attendere un po' prima che questi nuovi display diventino accessibili dal punto di vista economico.