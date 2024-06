TV Samsung QLED a meno di 650€: l'offerta di Unieuro che va oltre l'entry level

La Samsung QE50Q80C è una smart TV del 2023, e ciò non costituisce un problema. Attualmente, rappresenta una scelta valida per chi desidera migliorare l'esperienza di visione di film e altri contenuti multimediali. In vendita su Unieuro, questa TV QLED della serie superiore rispetto alla più accessibile Q60 è proposta a soli 649€ anziché 1.199€.

Samsung QE50Q80C, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello Samsung è ideale per gli appassionati di cinema e gaming che cercano un'esperienza visiva e sonora di alta qualità direttamente a casa. Grazie al Direct Full Array, offre un contrasto nitido tra neri profondi e bianchi puri, che, abbinato alla tecnologia QLED, permette di ottenere immagini realistiche e dettagliate. Il processore Neural Quantum 4K migliora automaticamente le scene grazie alla potenza dell'AI Upscaling, ideale per chi non vuole rinunciare alla qualità delle immagini indipendentemente dal contenuto originale.

Inoltre, la tecnologia Real Depth Enhancer garantisce una profondità simile a quella percepita dall'occhio umano, creando un'esperienza visiva simil-3D che appassionerà sicuramente gli amanti della visualizzazione cinematografica. Questa Samsung offre poi il Gaming Hub, che consente un facile accesso a giochi per console, cloud gaming e app stand-alone, oltre alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ e FreeSync Premium Pro per un gaming a 4K e 120 Hz senza ritardi né effetto mosso.

Lato sonoro, la qualità viene elevata dal Dolby Atmos e dal Q-Symphony, assicurando un audio multidimensionale che amplifica ogni tipo di contenuto. Per coloro che cercano un controllo smart dell'ambiente domestico, SmartThings integra tutti i dispositivi smart per un management intuitivo, e la sicurezza è garantita da Samsung Knox, che protegge dati e dispoti IoT. Con un telecomando SolarCell ricaricabile, questa TV è perfetta anche per chi mira alla sostenibilità.

