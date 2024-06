Samsung TV QLED 4K da 50 pollici ora in sconto di 95€ su Amazon!

Se siete alla ricerca di una Smart TV all'avanguardia per casa o ufficio, non potete lasciarsi scappare la Smart TV Samsung 4K QE50QN94CATXZT con tecnologia Neo QLED, ora disponibile su Amazon a soli 879,00€. La nuova offerta a tempo riduce il prezzo di 95€, il quale normalmente ammonta a 974,63€ circa. Questa elegante Smart TV offre un’esperienza sonora e visiva estremamente immersiva, ed è perfetta per chi vuole arricchire il proprio intrattenimento domestico con funzionalità smart e una qualità visiva sublime.

Samsung Smart TV QE50QN94CATXZT Neo QLED 4K, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV targata Samsung è pensata per chi non si accontenta in fatto di tecnologia e qualità dell'intrattenimento. Con la sua risoluzione 4K e il Processore Neural Quantum è ideale per chi desidera vivere un’esperienza visiva di altissimo livello, grazie anche alla tecnologia Mini LED che garantisce una luminosità e una definizione senza precedenti. Il design elegante e sottile, abbinato alla colorazione Eclipse Silver, la rendono perfetta per adattarsi a ogni stile di arredamento.

Per gli amanti del cinema e dei videogiochi, oltre alla straordinaria qualità dell’immagine, il televisore offre un'esperienza acustica coinvolgente grazie al Dolby Atmos e al sistema OTS+ che garantiscono un audio 3D di ottima qualità, profondo e immersivo. L'accesso agevolato al Gaming Hub permette ai videogiocatori di vivere un'esperienza simile a quella console, godendo dei propri titoli preferiti con facilità attraverso l'infrastruttura cloud di Xbox Game Pass Ultimate, con l'esperienza fluida e reattiva garantita dalla tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro.

Al contempo, la TV riesce a soddisfare gli appassionati di domotica grazie all'interazione con Bixby, Alexa e Google Assistant, nonché alla gestione integrata dei dispositivi smart attraverso SmartThings. Non manca un occhio per i genitori, dato che la Smart TV è conforme alle recenti normative italiane per il controllo parentale e integra delle opzioni di controllo personalizzabili.

In sintesi, la TV Samsung rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una televisione che coniughi estetica raffinata, immagini di qualità eccezionale e un audio che vi farà immergere completamente nelle vostre scene preferite. Che siate appassionati di cinema o videogiochi, grazie alle sue funzionalità smart e alla compatibilità con diversi assistenti vocali, il dispositivo garantirà un’esperienza utente fluida e una visione vivida: non vi resta quindi che approfittare del recente sconto su Amazon e portarvi a casa questo gioiellino al prezzo di 879,00€.

Vedi offerta su Amazon