SCONTO DI 100€: questa TV Philips da 55 pollici è un vero AFFARE!

Siete alla ricerca di un televisore che possa trasformare il vostro salotto in una sala cinematografica personale, offrendo un'esperienza visiva senza precedenti? Allora dovreste considerare seriamente la Smart TV Philips 55PUS8079/12, attualmente disponibile su MediaWorld al prezzo speciale di 399,99€, con uno sconto di 100€ che verrà applicato in automatico una volta aggiunto il prodotto al carrello.

Vedi offerta su MediaWorld

Smart TV PHILIPS 55PUS8079/12, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV Philips 55PUS8079/12 è l'ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine. Con il suo schermo da 55 pollici e la risoluzione 4K UHD, questo televisore offre una nitidezza e una profondità dei dettagli che renderanno ogni visione un'esperienza immersiva. È particolarmente adatto a coloro che apprezzano i colori vividi e realistici, grazie alla tecnologia HDR10+ che ottimizza la luminosità e il contrasto frame per frame.

Hello Fresh

Dotato del sistema operativo Android TV, il Philips 55PUS8079/12 offre accesso a un vasto ecosistema di app e servizi di streaming, permettendo di personalizzare l'esperienza d'uso secondo le proprie preferenze. La presenza di Google Assistant integrato rende l'interazione con il dispositivo ancora più intuitiva, consentendo il controllo vocale per una varietà di funzioni.

Infine, il sistema audio DTS Play-Fi garantisce un suono chiaro e potente, creando un'atmosfera coinvolgente che completa perfettamente la qualità dell'immagine. Che si tratti di film d'azione, concerti o eventi sportivi, l'audio sarà all'altezza delle aspettative, contribuendo a un'esperienza multimediale completa. Se volete di più, potete ovviamente optare anche per un'ottima soundbar da abbinare.

Al prezzo attuale di 399,99€, la Smart TV Philips 55PUS8079/12 rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un televisore di fascia alta a un costo accessibile. La combinazione di tecnologie avanzate come il 4K UHD, HDR10+ e Android TV, insieme al design elegante e alle funzionalità smart, lo rendono una scelta versatile e duratura.

Vedi offerta su MediaWorld