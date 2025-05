SCONTO IMPERDIBILE: RISPARMIA 400€ su questo avanzato robot aspirapolvere Roborock!

Se desiderate portare la pulizia domestica a un nuovo livello di innovazione, l'offerta attuale su Amazon per il Roborock Qrevo Edge è un'occasione da non perdere. Questo avanzato robot aspirapolvere lavapavimenti è disponibile a soli 1.099€, con uno sconto di 400€ rispetto al prezzo di listino di 1.499€, grazie a un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto.

roborock Qrevo Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

Roborock Qrevo Edge rappresenta l'avanguardia nella pulizia automatica, combinando una potenza di aspirazione HyperForce di 18.500 Pa con la nuova spazzola DuoDivide e la spazzola laterale FlexiArm Arc, progettate per affrontare senza sforzo capelli lunghi e peli di animali. Questo sistema, noto come Dual Anti-Tangle, elimina i grovigli e garantisce una pulizia costante ed efficace su ogni superficie, inclusi tappeti e fessure difficili da raggiungere.

Grazie alla copertura completa degli angoli e dei bordi, supportata da una mappatura ad alta precisione con tecnologia LiDAR PreciSense, il robot riesce a raggiungere ogni centimetro della casa con una precisione di 0 mm. Il tutto è coordinato dalla nuova stazione multifunzionale All-in-One 3.0, che lava i mop con acqua calda a 75°C, li asciuga con aria calda, effettua lo svuotamento automatico della polvere, ricarica il serbatoio e si autopulisce, assicurando autonomia fino a 7 settimane.

Il riconoscimento ostacoli AI Reattivo consente al Qrevo Edge di identificare e aggirare fino a 62 oggetti differenti, mentre la funzione "Hello Rocky" vi permette di controllare il dispositivo con semplici comandi vocali. Gli amanti degli animali apprezzeranno anche la possibilità di monitorare i propri cuccioli tramite videochiamata in tempo reale, oltre alla funzione di interazione bidirezionale e il mopping ultra-silenzioso a 55 dB.

Con il controllo intelligente via app, funzionalità AI avanzate e una progettazione su misura per ambienti complessi e case con animali, Roborock Qrevo Edge è una delle soluzioni più complete sul mercato. Approfittate ora dello sconto di 400€ su Amazon per trasformare radicalmente il modo in cui pulite la vostra casa a un prezzo davvero conveniente. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori robot aspirapolvere lavapavimenti per ulteriori consigli.

