Cucinare non è mai stato così facile con questo multicooker! -20%!

Cucinare è un hobby abbastanza diffuso e, anzi, siamo certi che molti di voi non perdano occasione per impegnarsi nella creazione di nuovi e gustosi manicaretti. Ed è a voi che oggi, anche grazie al supporto di un'ottima offerta Amazon, segnaliamo questo ottimo sconto del 20%, che il portale sta dedicando al versatile ed utilissimo multicooker targato Russell Hobbs, ovvero una sorta di pentola elettrica che, con i suoi numerosi programmi, vi permetterà di sveltirvi in cucina, oltre che di sbizzarrirvi, ed il tutto a soli 79,99€, contro i 100,32€ del suo prezzo originale. E fidatevi di noi: con questo prodotto ci si cucina di tutto!

Multicooker Russell Hobbs, chi dovrebbe acquistarlo?

Ma che cos'è un multicooker? Parliamo, sostanzialmente, di un elettrodomestico da cucina, pensato per poter cucinare insieme a voi una variegata serie di alimenti, il tutto senza l'ausilio del fuoco, ma grazie al riscaldamento di piastre interne. Non parliamo, quindi, di una pentola vera e propria, né di un forno, ma di un prodotto più simile ad una friggitrice ad aria, ma decisamente più versatile, vista la possibilità di fare anche pasta, pane o, perché no, yogurt!

In tal senso, dunque, parliamo di un prodotto particolarmente consigliato a chi ama sperimentare in cucina o per chi, invece, avendo a disposizione poco tempo, desidera armarsi di un elettrodomestico che possa dare una mano nella preparazione dei pasti quotidiani.

In tal senso, questo prodotto Russell Hobbs non vi lascerà delusi, ed anzi, con la sua ciotola da ben 5 litri vi garantirà la cottura di pasti tanto abbondanti da poter sfamare l'intera famiglia. Esso, inoltre, è dotato di 11 programmi diversi, da quello per il riso a quello per lo yogurt, passando per funzioni dedicate a stufati, pesce e pane, permettendovi così non solo di cucinare velocemente, ma anche e soprattutto di esplorare un mondo di ricette con la semplicità di un solo tasto, variando così la vostra dieta, come è giusto che sia.

Capace di emettere una potenza fino a 900 W, e dotato di un piccolo e pratico display che vi aiuterà nel tener conto dei tempi di cottura, questo particolare elettrodomestico dispone di una funzione di mantenimento in caldo del cibo, di un timer programmabile fino a 24 ore, e di una elegante finitura in acciaio inox, così che si adatti facilmente ad ogni angolo della vostra cucina. In sintesi: un prodotto davvero bello e ben fatto, oltre che utilissimo e che, grazie a questo sconto del 20%, vi permetterà di preparare piatti squisiti con facilità e senza fatica.

