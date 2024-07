Scopri come vincere un bellissimo trolley brandizzato Coca Cola!

Coca-Cola ha lanciato un concorso imperdibile che vi darà l'opportunità di vincere un trolley personalizzato con il suo iconico logo rosso e bianco. Immaginatevi di partire per le vostre vacanze estive con un trolley esclusivo firmato Coca-Cola, perfetto per rappresentare il vostro stile unico e la vostra passione per uno dei marchi di bevande più iconici al mondo. Avete tempo fino al 30 agosto per sfruttare questa occasione, quindi non perdete altro tempo!

Concorso Trolley Coca-Cola, come partecipare

Partecipare è semplicissimo! Recatevi in un punto vendita della GDO (ipermercati, superstore, supermercati, superette e discount) in Liguria, Veneto, Sardegna, Toscana, Emilia Romagna e Calabria e fate acquisti per un valore minimo di 4€ scegliendo tra l'ampia gamma di bevande rinfrescanti del gruppo Coca-Cola. Potrete optare per la classica Coca-Cola, la fruttata Fanta, la dissetante Sprite, l'elegante Kinley, l'energetica Powerade o il sofisticato Fuzetea. Una volta effettuato l'acquisto, conservate con cura lo scontrino fiscale. Ricordate: sono esclusi i punti vendita tradizionali e gli acquisti on-line.

Inviate poi i dettagli dello scontrino via SMS o WhatsApp al numero 3399957306. Ricordate di seguire attentamente questo formato per aumentare le vostre chance di vittoria:

Giorno dell'acquisto (ggmm): ad esempio, 1507 per il 15 luglio.

dell'acquisto (ggmm): ad esempio, 1507 per il 15 luglio. Momento dell'emissione (hhmm): come 1430 per le 14:30.

dell'emissione (hhmm): come 1430 per le 14:30. Cifra complessiva , centesimi inclusi: scrivete 1050 per una spesa di 10,50€.

, centesimi inclusi: scrivete 1050 per una spesa di 10,50€. Codice identificativo del documento, senza zeri iniziali: se lo scontrino riporta 0034, inserite solo 34.

A titolo di esempio, per un acquisto effettuato il 28/07/2024 alle ore 11:20 per un importo complessivo di € 21,50 con il documento commerciale di vendita n.0025-0135, l’SMS o il messaggio WhatsApp dovrà essere scritto come di seguito: 2807*1120*2150*250135.

Grazie al sistema "instant win", non dovrete aspettare settimane per conoscere il vostro destino. Scoprirete immediatamente se siete tra i fortunati ad aggiudicarvi uno dei 61 trolley griffati in palio. Ogni trolley, un vero e proprio oggetto da collezione, ha un valore commerciale di 45€ + IVA, rendendolo un premio tanto desiderabile quanto esclusivo.

Se la fortuna non vi sorride al primo tentativo, non perdetevi d'animo e, soprattutto, non gettate lo scontrino! Fino al 4 ottobre 2024, avrete un'altra ghiotta opportunità di aggiudicarvi i premi non assegnati attraverso un'estrazione supplementare. Questa seconda chance potrebbe trasformare la vostra delusione iniziale in una gioia inaspettata!

Per ulteriori chiarimenti e per consultare il regolamento ufficiale completo, vi invitiamo a visitare il portale ufficiale Coca-Cola. Lì troverete tutte le informazioni necessarie per partecipare al meglio e massimizzare le vostre possibilità di vittoria.

