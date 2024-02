FOLLIA AMAZON: smart TV Hisense QLED 4K da 65" a meno di 600€! (-14%)

Siete alla ricerca di una smart TV dalle grandi dimensioni e dotata di un pannello 4K di ottima qualità, ma non volete spendere gli oltre 1.000€ richiesti per i modelli top di gamma del settore? A fare al caso vostro è la spettacolare Hisense 65E77KQ, dotata di display QLED 4K da 65" e con il supporto a tecnologie Dolby Vision, HDR 10+ e Game Mode PRO Plus. Ebbene, originariamente proposta a 699,00€, ora potrà essere vostra a soli 599,00€ grazie all'attuale sconto del 14% proposto da Amazon: rimangono poche scorte, per cui vi consigliamo di approfittarne subito!

Hisense QLED 4K 65", chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV non solo vi catturerà con la sua risoluzione UHD 4K e il design slim che massimizza l'esperienza visiva riducendo le cornici, ma soddisferà anche le esigenze dei più esigenti grazie al supporto di Dolby Vision, HDR 10+ e un Game Mode PRO Plus ottimizzato per i videogiocatori che richiedono bassi tempi di latenza e prestazioni elevate. Il pannello è dotato di tecnologia Quantum Dot Color, capace di trasmettere più di un miliardo di sfumature di colore, mentre il Direct Full Array garantisce neri profondi su tutto lo schermo grazie a un controllo preciso della luminosità e del contrasto.

I suoi controlli vocali integrati e la compatibilità con Alexa, insieme al sintonizzatore Digitale Terrestre T2 e alla connessione Wi-Fi integrata, rendono questa TV ideale per chi desidera accedere facilmente a una vasta gamma di contenuti online come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, e Rai Play direttamente dalla home del televisore, ottenendo anche consigli personalizzati in base ai propri gusti. Infine, l'audio da 20W con Dolby Atmos garantisce un suono immersivo di alta qualità, facendovi sentire come nella sala di un cinema.

Insomma, la Hisense 65E77KQ rappresenta un eccellente investimento per chi cerca una smart TV di grande formato con tecnologia QLED all'avanguardia, ottimizzazioni per il gaming e una vasta gamma di funzionalità smart, il tutto a un prezzo decisamente conveniente. Non possiamo, dunque, non consigliarvela, invitandovi ancora una volta ad approfittarne il prima possibile, magari approfittando anche del pagamento a rate a tasso zero offerto da Amazon.

