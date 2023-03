Dopo le Offerte di Primavera di Amazon, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi all’interno della nostra rassegna stampa, anche eBay ha deciso di proporre degli sconti veramente allettanti che vedono come protagonisti gli elettrodomestici. Nell’ampio catalogo dello store in occasione delle Tech Weeks troverete infatti centinaia di prodotti delle migliori marche ribassati fino al 50%!

Che voi siate alla ricerca di grandi elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici o frigoriferi, o che invece abbiate bisogno di un nuovo aspirapolvere per affrontare le Pulizie di Primavera in arrivo, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Inoltre, la maggior parte degli articoli disponibili è di Classe A, rappresentando dunque delle scelte perfette per risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica.

Per esempio, la fantastica asciugatrice Beko DRX823N di Classe A, con capienza 8kg, è scontata a soli 379,90€ anziché 649,90€. Si tratta di un’offerta veramente imperdibile, tanto che le scorte stanno esaurendo molto velocemente; dotata del sistema AquaWave per trattare più delicatamente i capi e della tecnologia EcoGentle che non altera i colori dei vestiti, asciugherà la vostra biancheria lasciandola morbida e con pochissime pieghe, il tutto consumando pochissima energia.

Se siete invece alla ricerca di una nuova macchina per il caffè vi consigliamo la De Longhi Nescafé Dolce Gusto Mini Me, disponibile a soli 59,90€ invece di 109,90€. Compatta ed estremamente semplice da utilizzare, vi permetterà di preparare espressi dal gusto intenso e aromatico pari a quelli del bar, il tutto dal comfort della vostra cucina e in pochi secondi.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei numerosi grandi e piccoli elettrodomestici in sconto su eBay per la Tech Week, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

