Questo set da costruire a tema Pokémon è BELLISSIMO e costa solo 49€!

Se i Pokémon sono la vostra passione, e siete sempre alla ricerca di qualche bel prodotto da aggiungere alla vostra collezione, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, dedicata ad uno splendido set di costruzioni targato MEGA, e che raffigura uno dei classici "Centri Pokémon" così come rappresentati nei tanti giochi Nintendo e nelle varie serie animate. Un prodotto in stile LEGO davvero ben fatto che, grazie ad uno sconto del 29%, oggi può essere vostro a soli 49,49€, contro il prezzo originale di circa 70 euro, già precedentemente scontati a 57,00€, e dunque oggi più conveniente che mai!

Set da costruzione del centro Pokémon Mega, chi dovrebbe acquistarlo?

Ideale per costruttori di ogni età, ma regalo davvero ideale per i più giovani, che magari coltivano già una straordinaria passione per i Pokémon, questo set di costruzioni MEGA è un prodotto davvero bellissimo, sia da montare, che da esporre, che soprattutto da giocare! Costituito da ben 648 pezzi, parliamo di un set di costruzioni ricchissimo di dettagli, e che include al proprio interno anche 4 figure montabili dedicate ad altrettanti Pokémon, ovvero Pikachu, Chansey, Eevee e Togepi, permettendo così ai piccoli giocatori di poter creare avventure divertenti e sempre nuove con i loro personaggi preferiti.

Prodotto su licenza ufficiale di The Pokémon Company International, questo set non solo rappresenta in modo attento e accattivante quello che è uno dei classici centri di cura Pokémon, ma è anche compatibili con qualsiasi set di costruzioni simile (dunque anche con i LEGO), ed è solo uno degli svariati che MEGA sta producendo a tema Pokémon, sicché è anche possibile incastrarlo con altri playset della stessa linea per creare, così, la propria personalissima "Pokémon city"!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero bellissimo e ben fatto che, complice l'ottima proposta in sconto da parte di Amazon, rappresenta certamente un bell'affare sia per i provetti Pokémon Master, che per gli allenatori più giovani, ed ancora alle prime armi!

Vedi offerta su Amazon