Prezzo DJI RS 3 Mini in caduta libera su Amazon: affare per una fotocamera stabile

Se possedete una mirrorless o una macchina fotografica che non superi i 2 kg e desiderate migliorare la stabilizzazione durante le foto o i video, oggi su Amazon c'è un'offerta imperdibile per gli appassionati. Stiamo parlando del DJI RS 3 Mini, un eccellente stabilizzatore compatibile con numerosi modelli di fotocamere. Il suo prezzo ha subito un notevole ribasso: anziché 389€, oggi è disponibile a soli 246,99€. N

DJI RS 3 Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI RS 3 Mini è l'ideale per i fotografi amatoriali o professionisti che cercano una soluzione leggera e compatta per stabilizzare le loro riprese senza compromettere la qualità e la flessibilità. Questo stabilizzatore a 3 assi è consigliato quindi per chi ha la necessità di viaggiare leggero ma non vuole rinunciare a creare contenuti di alto livello grazie alla sua portabilità e al peso ridotto di soli 795 grammi.

Grazie alla capacità di carico fino a 2 kg, vi offre l'opportunità di utilizzare una vasta gamma di combinazioni di fotocamera e obiettivi, coprendo così le esigenze di una larga varietà di utenti, da coloro che utilizzano piccole fotocamere mirrorless a chi preferisce reflex di fascia alta.

Il controllo dell'otturatore via Bluetooth rende il DJI RS 3 Mini estremamente comodo per scattare foto o registrare video senza toccare la fotocamera, evitando così qualsiasi vibrazione accidentale. In più, la presenza di riprese verticali native si rivela un grande vantaggio per chi crea contenuti per i social media, permettendo di passare in modo semplice e veloce tra le diverse modalità di ripresa. Il touchscreen da 1,4 pollici offre, inoltre, un'interfaccia utente intuitiva per una gestione fluida delle impostazioni.

