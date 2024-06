Un LEGO Super Mario a metà prezzo? Eccone uno con il 50% di sconto

Non è un evento comune trovare set LEGO scontati del 50%, e se siete appassionati delle avventure di Super Mario, abbiamo una notizia imperdibile per voi: su Amazon, il LEGO Super Mario Pack è disponibile oggi esattamente a metà prezzo. Il costo scende da 69,99€ a soli 34,90€. È solo la seconda volta che questo set viene offerto a un prezzo così basso da quando è stato messo in vendita, rendendo questa offerta davvero unica.

LEGO Super Mario Pack , chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set LEGO è perfetto per gli appassionati del mondo di Super Mario, a partire dai 7 anni. È un'aggiunta ideale per chi colleziona i set LEGO Super Mario, permettendo di espandere il proprio universo di gioco. Grazie alla possibilità di combinarlo con altri set della stessa serie, si possono creare livelli unici e personalizzati. Una volta completato, il set misura 19 cm di altezza, 38 cm di larghezza e 25 cm di profondità.

Include 3 celebri nemici di Super Mario: uno Spike gigante, un Boomerang Bros e una pianta piranha, offrendo molteplici possibilità di gioco. I giocatori possono guidare i personaggi LEGO Mario, Luigi o Peach (non inclusi nel set) attraverso ostacoli e trappole per raccogliere monete digitali, usando trampolini-fungo e affrontando i nemici per completare il livello.

Originariamente venduto a 69,99€, è ora disponibile a soli 34,90€, rappresentando un'ottima opportunità per arricchire la collezione LEGO Super Mario dei giovani appassionati. Con il suo design che stimola la creatività e favorisce il gioco di gruppo, vi consigliamo di cogliere questa offerta per regalare un'esperienza di gioco coinvolgente e creativa.

