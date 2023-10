Smart TV LG da 50" a soli 540€! È il prezzo migliore della rete

Le smart TV migliori in commercio con un grande schermo spesso costano oltre 1.000,00€, e non è semplicissimo trovare prodotti di buona qualità a meno. Tuttavia, se state cercando un prodotto di buona qualità senza spendere troppo, sarete felici di sapere che su eBay è possibile acquistare la LG 50QNED816RE con schermo da 50" al prezzo migliore del web.

Grazie a questa promozione, infatti, la pagherete solo 549,90€, un prezzo decisamente vantaggioso per una smart TV 4K con uno schermo così ampio. Avrete anche la spedizione è gratuita, ma teniamo a sottolineare che la disponibilità è limitata, per cui vi esortiamo ad acquistarla prima che le scorte si esauriscano.

LG 50QNED816RE, chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV è la scelta ideale per chi desidera godersi film e competizioni sportive su uno schermo decisamente grande e luminoso. Si tratta di un ottimo acquisto per chi ama l'intrattenimento in streaming, perché nella schermata principale i contenuti sono organizzati in maniera semplice e immediata, per farvi trovare ciò che vi serve più rapidamente.

Date proprio le dimensioni importanti del pannello, la consigliamo a chi ha un ambiente molto spazioso, ma vuole evitare di spendere anche più del doppio per un modello di fascia più alta. Stiamo comunque parlando di un TV 4K, per cui avrete immagini luminose e nitide, godendo così dell'alta definizione.

Venduta solitamente intorno ai 600€, questa smart TV LG non è mai costata così poco: infatti, il prezzo più basso registrato su Amazon risale a un'offerta lampo dell'11 e 12 luglio, quando costava 599€, circa 50€ in più rispetto all'offerta di eBay. Insomma, questo è il momento migliore per portarla a casa spendendo davvero molto poco rispetto al reale valore commerciale.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che le scorte o la promozione stessa potrebbero terminare a breve.

