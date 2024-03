[SONDAGGIO] Mangeresti fuori orario se il cibo costasse meno?

In risposta alle segnalazioni sul possibile aumento dei prezzi dei nugget di pollo piccanti e di altri articoli del menu durante i momenti di maggiore afflusso, la nota catena di ristoranti statunitense Wendy ha pensato di introdurre un nuovo sistema di pricing "dinamico" che non solo non comporterà questo tipo di variazioni, ma che durante i momenti più tranquilli della giornata offrirà solo "sconti e valore", mentre i prezzi standard più alti durante i picchi di domanda non saranno toccati.

Il CEO di Wendy, Kirk Tanner, ha dichiarato all'inizio di questo mese che l'azienda vuole iniziare a testare il pricing dinamico nel 2025, utilizzando i nuovi pannelli digitali dei menu per regolare i prezzi durante il giorno.

L'obiettivo dei nuovi pannelli digitali dei menu è quello di offrire maggiori opzioni ai clienti, inclusi sconti e offerte speciali durante i periodi di minor afflusso. Per esempio, durante le ore pomeridiane o tardo-serali i prezzi dei prodotti potrebbero essere più bassi, invogliando i clienti a recarsi nel ristorante, essenzialmente, a tutte le ore del giorno.

Per il momento questo metodo sarà applicato solo nella catena di fast food statunitense, ma sareste d'accordo se venisse importato anche nelle catene in Italia? Diteci la vostra votando il sondaggio qui sotto!