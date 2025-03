[SONDAGGIO] Vota il tuo giorno preferito per le nostre dirette!

Il coinvolgimento della community rappresenta una delle colonne portanti del nostro progetto editoriale. Abbiamo, quindi, deciso di mettere al centro i vostri desideri anche per quanto riguarda la programmazione delle nostre dirette streaming dove rispondiamo alle domande degli utenti e commentiamo i messaggi più interessanti (o offensivi) ricevuti sotto i nostri articoli e sui social.

La scelta del giorno settimanale per le nostre live su YouTube e Facebook non è una decisione che vogliamo prendere in autonomia, ma un'opportunità per costruire insieme un palinsesto che rispetti le vostre abitudini e preferenze di connessione.

Quale momento della settimana ti permette di seguire con più tranquillità i nostri approfondimenti in diretta? È questa la domanda centrale del sondaggio che potete trovare qui sotto e a cui vi invitiamo a rispondere.

Tramite un altro sondaggio è stato deciso che le live si svolgeranno tra le 18:30 e le 20:00, per cui tenetelo in considerazione quando scegliete le vostre risposte!

Che giorno della settimana preferisci per le nostre dirette? Lunedì (20%) Martedì (0%) Mercoledì (80%) Giovedì (0%) Venerdì (0%) Totale voti: 5

I risultati del sondaggio determineranno quale giorno diventerà l'appuntamento fisso per le nostre trasmissioni interattive, permettendoci di massimizzare la presenza del pubblico e garantire un'esperienza di community più ricca e partecipativa.

Il sondaggio rimarrà attivo per una settimana, dopodiché analizzeremo i risultati per identificare il giorno che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Non esiste, ovviamente, risposta giusta o sbagliata: ogni voto rappresenta semplicemente la tua disponibilità personale.

Inoltre, se avete altri suggerimenti per migliorare le nostre live scriveteceli qui sotto nei commenti: ovviamente leggeremo e risponderemo a tutti!