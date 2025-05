Instagram: sta per arrivare una funzionalità bellissima per chi ha Meta Quest

Meta ha annunciato questa settimana l'avvio di una fase di test che permetterà di visualizzare il feed di Instagram con un sorprendente effetto di profondità quando si utilizza un visore Meta Quest (acquistabile su Amazon). La tecnologia si basa su algoritmi di sintesi visiva capaci di trasformare pixel per pixel le immagini bidimensionali, dando loro una nuova dimensione immersiva.

Questa nuova funzionalità rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Meta per integrare le sue piattaforme social con le tecnologie immersive. Non si tratta però della prima incursione dell'azienda nel mondo delle immagini tridimensionali: già nel 2018, Facebook aveva introdotto una funzione per foto 3D, dimostrando un interesse di lunga data per questa tecnologia. La differenza sostanziale è che ora il processo avviene automaticamente, senza richiedere interventi da parte dell'utente o l'utilizzo di fotocamere speciali.

Meta ha specificato che il test non sarà disponibile per tutti immediatamente. "Non tutti avranno accesso alle foto 3D di Instagram su Quest – e anche se fai parte del gruppo di test, potresti non vederle subito", ha dichiarato l'azienda nel suo blog ufficiale. La funzionalità viene implementata gradualmente per monitorarne l'accoglienza e perfezionarne il funzionamento prima di un eventuale rilascio su larga scala.

L'integrazione delle foto 3D su Instagram fa parte dell'aggiornamento v77 per Meta Quest, che introduce diverse altre novità significative per migliorare l'esperienza utente sui visori dell'azienda. Tra queste spicca Navigator, una nuova interfaccia centralizzata che funge da hub per giochi, applicazioni, notifiche e impostazioni di sistema. Accessibile premendo il pulsante Meta o Oculus sul controller destro, Navigator permette di visualizzare le app utilizzate di recente e di fissarne fino a dieci per un accesso più rapido.

L'aggiornamento v77 non si limita alle foto 3D e a Navigator, ma introduce diverse altre funzionalità che rendono l'esperienza Quest più versatile. Tra le novità troviamo il supporto sperimentale per dispositivi audio Bluetooth Low Energy, una funzione che consente di selezionare una finestra che segue l'utente durante i movimenti, e Horizon for PC, un'applicazione unificata che combina Meta Quest Link, casting e desktop remoto.

Queste innovazioni evidenziano come Meta stia lavorando per rendere i suoi visori VR non solo strumenti per il gaming, ma vere e proprie piattaforme multimediali complete, capaci di integrarsi con i social network e offrire esperienze sempre più immersive. La conversione automatica delle foto in 3D rappresenta un esempio perfetto di come l'azienda stia cercando di valorizzare i contenuti esistenti attraverso le potenzialità della realtà virtuale.