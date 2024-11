Nonostante il prezzo, la domanda per questa TV Sony è altissima. Riuscirai a prenderla anche tu?

Con il suo prezzo sceso al minimo storico, la Sony BRAVIA XR-65X90L è senza dubbio tra le smart TV meglio scontate e convenienti di questo Black Friday 2024. Il modello da 65 pollici vi fa dimenticare il prezzo ufficiale di 1.999€, dato che si scende a soli 1.199€. Le richieste da parte dei consumatori sono tantissime, per questo suggeriamo di approfittarne se volete accaparrarvi una TV di altissimo livello al prezzo più basso.

Sony BRAVIA XR-65X90L, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony BRAVIA XR-65X90L rappresenta un'ottima scelta per gli appassionati di sport e per i gamer alla ricerca di una qualità d'immagine e di un'esperienza sonora senza pari. Grazie alla tecnologia Full Array LED, ogni match o gara sportiva diventa un'esperienza visiva coinvolgente, con contrasti nitidi e colori vividi che fanno sembrare di essere presenti allo stadio. La tecnologia Acoustic Multi Audio, inoltre, contribuisce a creare un ambiente sonoro così realistico da farvi sentire al centro dell'azione, con suoni che provengono dalle loro sorgenti originali come se foste lì.

Per gli amanti dei videogiochi, in particolare coloro che posseggono una PlayStation 5, la Sony BRAVIA XR-65X90L è una scelta ineguagliabile. Equipaggiata con la modalità Auto Low Latency via HDMI 2.1, assicura un gameplay fluido e reattivo, eliminando qualsiasi ritardo nell'azione. La funzionalità di mappatura automatica dei toni HDR, inoltre, fa risaltare i dettagli cruciali nelle zone scure e illuminate dello schermo, migliorando notevolmente l'esperienza di gioco.

A tutto questo, si aggiunge la possibilità di accedere a oltre 700.000 film e serie TV tramite Google TV, rendendo la Sony BRAVIA XR-65X90L un sistema di intrattenimento domestico completo e versatile, adatto ad arricchire ogni salotto.

