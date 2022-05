Per celebrare i cinquant’anni dal lancio del primo sistema di proiezione nel 1972, Sony ha annunciato, lo scorso 26 aprile, due nuovi proiettori laser concepiti per l’uso domestico, il VPL-XW7000ES e il VPL-XW5000ES.

Questi due nuovi proiettori si avvalgono delle più recenti innovazioni tecnologiche create realizzate da Sony per offrire un’esperienza visiva incredibilmente dettagliata, anche negli ambienti più luminosi.

Caratterizzati da un pannello SXRD con risoluzione di 4K nativi e una diagonale da 0,61 pollici (la più piccola al mondo), i due nuovi proiettori realizzati da Sony restituiscono un immagine dettagliata e caratterizzata da un’elevato contrasto, il tutto senza eccedere nelle dimensioni del telaio di entrambi i modelli.

Le nuove ottiche montate su entrambi i modelli offrono un ampio range dinamico e, in combinazione con la tecnologia Triluminous Pro, offrono un’esperienza visiva senza precedenti. Il processore d’immagine, dotato del sistema X1 Ultimate, è lo stesso che viene attualmente impiegato sui più recenti modelli di TV Bravia, accuratamente ottimizzato per poter operare sui proiettori senza scendere a compromessi e permettendo di funzioni quali il Dynamic HDR Enhancer e l’Object-based Super Resolution.

Quest’anno celebriamo 50 anni di proiettori di massima qualità, grazie ai quali offriamo ai nostri clienti esperienze di intrattenimento coinvolgenti. I nostri proiettori SXRD con 4K nativo sono leader di mercato nell’ambito di tali esperienze da oltre un decennio. Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti i proiettori laser più compatti al mondo e con elevata luminosità, con un nuovo elegante design che si abbina perfettamente a diversi ambienti domestici e offre ancora più flessibilità di utilizzo in stanze dedicate o salotti con illuminazione ambientale. Questi nuovi modelli dimostrano il nostro costante impegno nello sviluppare prodotti che offrano esperienze visive straordinarie e fornire ai clienti un valore aggiunto a ogni generazione. Christopher Mullins – Home Cinema Product Manager, Sony Professional Displays & Solutions



Il modello VPL-XW7000ES è il nuovo proiettore laser HDR con 4K nativo della gamma di Sony, con 3.200 lm di straordinaria luminosità e Live Colour Enhancer per prestazioni video di elevatissima qualità e immagini vivide anche in ambienti domestici molto illuminati. È il compagno perfetto per immergersi in film, sport e giochi. Questo modello è inoltre dotato di ottica Advanced Crisp Focused (ACF) da 70 mm di diametro con elemento anteriore asferico e gruppo di messa a fuoco di tipo flottante per un’estrema nitidezza, così da potersi godere ogni dettaglio sul grande schermo.

Il modello laser VPL-XW5000ES si aggiunge alla line-up di proiettori di Sony con 2000 lm e offre risoluzione e contrasto più elevati e una riduzione del 30% del consumo energetico per lumen, oltre a tecnologia HDR a oggetti per una potente elaborazione dell’immagine in tempo reale. Nella serie XW, oltre un miliardo di colori prendono vita grazie a TRILUMINOS PRO con il 95% della gamma di colori DCI-P3.

Il pannello SXRD con 4K nativo da 0,61″ (il più piccolo al mondo) è presente in entrambi i modelli e offre immagini in risoluzione 4K (3840 x 2160) con 8,3 milioni di pixel per un risultato incredibilmente realistico. Con neri ricchi e profondi, nonché movimenti nitidi di qualità cinematografica e un’immagine uniforme, i due nuovi proiettori riproducono colori mozzafiato con più tonalità e texture rispetto a un sistema di proiezione standard.

Le ottiche con ampio range dinamico servono a garantire una risoluzione, e un contrasto, elevati e offrono esperienze visive altamente coinvolgenti. Nel nuovo pannello SXRD con 4K nativo, presente in entrambi i nuovi proiettori di Sony, uno strato di silicio riflettente migliora il controllo della luce per una riproduzione accurata di ombre e neri, così come la durevolezza e la riflettanza della luce.

Il Dynamic HDR Enhancer, grazie alla potenza di elaborazione del sistema X1 Ultimate per proiettori, permette di ottimizzare il contrasto, in combinazione con il nuovo controllo dell’uscita laser, per rendere le scene HDR ancora più luminose. La nuova tecnologia HDR “a oggetti” assicura una maggiore potenza di elaborazione delle immagini in tempo reale, andando ad analizzare gli oggetti di ogni frame per offrire immagini HDR senza precedenti per qualsiasi tipo di contenuto.

Inoltre, il modello VPL-XW7000ES, dispone delle Ottiche Advanced crisp focus (ACF), le quali offrono una nitidezza estrema sull’intero schermo con un’ottica anteriore asferica da 70 mm per una più ampia area di messa a fuoco per le immagini in 4K. Un sistema di messa a fuoco di tipo flottante, inoltre, garantisce immagini più stabili da un lato all’altro e senza distorsione da lunga e breve distanza di proiezione. Il vetro Extra Low Dispersion, infine, serve a riprodurre immagini nitide senza deviazioni di colore.

Il modello VPL-XW7000ES, inoltre, è dotato del “Live Colour Enhancer” per garantire immagini più vivide e intense, senza compromettere la saturazione laddove necessario (ossia, la tonalità della pelle).

Entrambi i modelli, disponibili a partire da questa estate, sono inoltre realizzati seguendo la volontà di Sony di ridurre l’impatto ambientale. La nuova gamma XW integra un ampio ventaglio di caratteristiche sostenibili, raggiunte senza compromettere lo stile elegante, la tecnologia all’avanguardia e il posizionamento di prezzo. Rispetto al suo predecessore, il modello VPL-VW790ES, la plastica utilizzata per il VPL-XW7000ES è stata ridotta del 30% e i materiali di imballaggio sono diminuiti del 15%.

Il VPL-XW5000ES è dotato di 2000 potenti lumen, ma il suo consumo energetico è stato ridotto del 30%. Entrambi i modelli sono realizzati con una sorgente di luce laser priva di mercurio. La nuova serie XW, in conclusione, rinnova l’impegno di Sony nell’offrire ai propri clienti esperienze visive coinvolgenti e d’impatto, e si aggiunge alla gamma di display in costante evoluzione.