Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del sottocosto di Euronics che, fino al 17 dicembre, vi permetterà di risparmiare su una vastissima selezione di prodotti provenienti da ogni categoria dello store. Si tratta, dunque, dell'occasione perfetta per acquistare dei regali di Natale dell'ultimo minuto, approfittando di sconti che faranno sicuramente bene al vostro portafoglio e, al contempo, vi consentiranno di sorprendere i vostri cari con i doni che desiderano.

Di seguito troverete, quindi, una selezione di 7 prodotti in sconto, perfetti da mettere sotto l'albero ma, ovviamente, anche da acquistare per voi stessi. Dai notebook agli elettrodomestici, passando per smart TV e scope elettriche, abbiamo scelto articoli adatti a ogni gusto, per cui troverete sicuramente qualcosa da inserire nel carrello. Inoltre, vi ricordiamo che per i vostri acquisti potrete anche optare per il comodissimo pagamento in 3 rate a tasso zero con Klarna!

Sottocosto Euronics: 7 prodotti in sconto da mettere sotto l'albero

Lenovo IdeaPad Slim 3

Il Lenovo IdeaPad 3 rappresenta un portatile perfetto per lo studio e il lavoro, giacché è dotato del processore AMD Ryzen 5 7520U e della scheda grafica dedicata AMD Radeon Graphics, garantendo prestazioni veloci anche in multitasking. Inoltre, nei momenti di relax, lo schermo Full HD da 15,6" e i due altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos offrono un'esperienza visiva e d'ascolto di alta qualità per film e serie TV. Si tratta anche di una soluzione ottima per chi è spesso fuori casa e desidera lavorare in mobilità, giacché il design sottile e leggero lo rende ideale per essere trasportato ovunque, mentre la batteria a lunga durata supera le 8 ore di utilizzo senza dover essere collegato alla rete elettrica. Infine, le numerose porte consentono di collegare facilmente mouse, cuffie e chiavette USB, aggiungendo versatilità all'utilizzo quotidiano.

Rasoio Braun Series 5

Un rasoio è un regalo di Natale tanto classico quanto sempre apprezzato da chi ne ha bisogno, e in particolare vi consigliamo il Braun Series 5, perfetto per gli uomini che cercano una rasatura precisa e confortevole, godendo di un prodotto che si adatta perfettamente ai contorni del viso. Questo modello, infatti, è stato progettato appositamente per migliorare l'esperienza quotidiana di rasatura ed è particolarmente indicato per chi ha una barba densa o difficile, giacché utilizza la tecnologia AutoSense per rilevare e adattare la potenza alla densità della barba, garantendo una rasatura efficiente e precisa. Inoltre, è facile da pulire grazie al sistema EasyClean, che consente una pulizia rapida senza rimuovere la testina, e versatile grazie all'impermeabilità che consente l'uso a secco o sotto la doccia. Infine, la batteria Li-Ion offre fino a 3 settimane di utilizzo con una sola carica.

Apple iPad 10.2"

L'iPad è uno nei migliori tablet sul mercato, nonché regalo perfetto per chi necessita di un dispositivo portatile, potente e versatile, ideale per studenti, professionisti o viaggiatori grazie alla sua incredibile portabilità e alle molteplici funzioni integrate. Nel contesto lavorativo, il multitasking e le prestazioni super veloci del chip A13 Bionic con Neural Engine si rivelano straordinariamente utili, mentre l'autonomia notevole della batteria garantisce fino a 10 ore di utilizzo continuativo, ideale per chi è spesso fuori casa. Per gli appassionati di fotografia e video, l'iPad offre un'ottima fotocamera posteriore da 8MP una frontale da 12MP, garantendo immagini e video di alta qualità, perfetto anche per le videochiamate. Con il supporto 5G, è possibile effettuare streaming video e download ad alta velocità anche fuori casa, di cui potrete godere nel display Liquid Retina da 10,2 pollici.

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Il Dyson V12 Slim Detect Absolute è, senza dubbio, una delle migliore scope elettriche senza filo sul mercato, nonché il perfetto regalo di Natale se volete sorprendere qualcuno che desidera ottenere un livello di pulizia eccezionale per la propria abitazione. Questo prodotto soddisfa le esigenze di chi desidera eliminare completamente polvere e allergeni grazie all'efficienza del suo sistema di aspirazione e filtraggio. La sua versatilità lo rende ideale anche per coloro che cercano un aspirapolvere senza fili per pulire sia superfici dure che tappeti in modo rapido e semplice, risparmiando tempo prezioso. Dotato di un rilevatore laser che illumina la polvere nascosta, questo potente apparecchio consente una pulizia accurata e senza fatica. La sua tecnologia avanzata cattura e trattiene il 99,99% delle particelle di polvere, inclusi allergeni e batteri, garantendo una pulizia profonda e completa.

Scopa Elettrica Mi Vacuum Cleaner Light

Vi proponiamo anche una scopa elettrica decisamente più economica del Dyson, ovvero la Mi Vacuum Cleaner Light di Xiaomi che, con le sue due modalità di funzionamento, è in grado di rimuovere la polvere dal pavimento e catturare lo sporco da superfici come mobili e divani, offrendo una soluzione versatile per le pulizie domestiche. La sua autonomia dichiarata di 45 minuti rappresenta un punto di forza, considerando la sua compattezza. L'aspirapolvere si distingue per la sua struttura ergonomica e maneggevole, con un motore in grado di raggiungere i 100.000 giri al minuto, avvicinandosi ai livelli di alcune soluzioni Dyson, offrendo così un notevole rapporto qualità-prezzo. Inoltre, il supporto a parete incluso consente di risparmiare spazio e mantenere la stanza organizzata, il tutto a meno di 80 euro.

Smart TV Hisense UHD 4K 50"

Questa smart TV di Hisense è la scelta ideale per chi desidera una qualità audio-visiva eccellente senza dover investire oltre 500 euro, come richiesto per i modelli top di gamma in commercio. Con un pannello 4K UHD e supporto per le tecnologie HDR10+ e Dolby Vision, offre una visualizzazione spettacolare per film e serie TV, mentre le funzioni avanzate, come l'Auto Low Latency Mode e il Variable Refresh Rate, garantiscono un'esperienza di gioco fluida. Inoltre, l'integrazione di Alexa consente un accesso rapido alle piattaforme di streaming preferite, come Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay e DAZN, il tutto attraverso semplici comandi vocali. La ciliegina sulla torta è il design con cornice estremamente sottile, il quale non solo offre un'immersione totale nei contenuti, ma si adatta anche perfettamente a qualsiasi arredamento.

Macchina caffè automatica De' Longhi Magnifica S

La macchina da caffè De'Longhi Perfetto Magnifica S è una delle migliori sul mercato, nonché la soluzione perfetta per gli amanti del caffè che desiderano gustare un autentico espresso o cappuccino direttamente a casa. Con la possibilità di regolare l'intensità dell'aroma desiderato e preparare caffè lungo o corto con una semplice pressione di un tasto, offre un'esperienza personalizzata per ogni membro della famiglia. Inoltre, è particolarmente indicata per gli amanti del cappuccino, dato che l'esclusivo cappuccino system consente di regolare la densità della schiuma del latte secondo i propri gusti. Con un motore potente da 1450W, un serbatoio da 1,8L e un contenitore per chicchi di caffè da 250gr, questa macchina è in grado di macinare i chicchi al momento con 13 diversi livelli di macinatura, offrendo una qualità alla pari di un bar.

