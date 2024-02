Surround ULTIMEA al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-14%)

Portate al livello successivo la vostra esperienza d'intrattenimento con questo sistema surround ULTIMEA, che vi offrirà un'esperienza coinvolgente ed immersiva grazie ai due altoparlanti posteriori, al subwoofer wireless e all soundbar frontale. Compatibile con le tecnologie SurroundX e Ultimate BassMAX, si può collegare sia via cavo che in modalità senza fili ed è in offerta su Amazon a soli 119,99€, il 14% in meno rispetto al prezzo originale di 139,99€.

Surround 5.1 ULTIMEA, chi dovrebbe acquistarlo?

Il sistema Surround 5.1 ULTIMEA è perfetto per chi vuole trasformare il soggiorno in una sala per l'intrattenimento, grazie a un sistema composto da una soundbar, un subwoofer wireless e due altoparlanti posteriori. Che vogliate godervi un film o videogiocare al vostro titolo preferito, questo surround ULTIMEA vi offrirà un'esperienza audio senza precedenti.

La tecnologia Ultima BassMAX assicura bassi potenti e ben definiti, inoltre l'impianto è facile da configurare e ha un design elegante, che si adatta bene in qualsiasi salotto. I diversi preset di equalizzazione permettono di selezionare facilmente la modalità più adatta a quello che si sta facendo, che si tratti di film, musica, o altro. Non fatevi sfuggire l'ottima offerta Amazon a 119,99€, rispetto al prezzo originale di 139,99€, uno sconto del 14%!

