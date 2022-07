Siamo ufficialmente entrati nell’ultimi giorno di offerte legate all’Amazon Prime Day con super sconti su qualsiasi prodotto possiate cercare, dalla cura della la casa fino alla cura persona e ovviamente anche a PC, tablet e smartphone di ogni genere. L’edizione dei questo luglio 2022 sta volgendo al termine ma non possono mancare delle ultime chicca da non perdere assolutamente, finché siete in tempo: stiamo parlando di soundbar e audio TV.

Sappiate che, nel caso foste alla ricerca di articoli in questa categoria con il miglior rapporto qualità/prezzo, potrete trovarne delle proposte proprio nella nostra lista qui sotto. Dagli articoli JBL e Panasonic fino a Bose e LG, le promozioni perfette per voi sono moltissime e tutte differenti per tipologia e anche per budget. Trattandosi di offerte particolarmente valide sole per questi 2 giorni di super sconti, vi consigliamo di acquistare il prodotto perfetto per voi il prima possibile dato che non sappiamo quante siano le unità disponibili per il Prime Day.

JBL BAR 2.1 Deep Bass

Questa soundbar senza fili JBL Bar 2.1 Deep Bass vi offre l’avvolgente suono JBL Surround accompagnato da potenti bassi per vivere un’esperienza sonora completamente immersiva, proprio come al cinema.

Nonostante il design compatto, che si adatta senza problemi allo spazio ridotto davanti alla vostra TV, il dispositivo JBL vi offre una potenza totale del sistema di ben 300 W. Grazie al subwoofer wireless da 6,5″, inoltre, vi garantisce bassi profondi che danno vita a film, sport e musica, trasformando all’istante il vostro salotto in un cinema, uno stadio o un concerto live!

LG QP5 3.1.2

Con audio a 3.1.2 canali, potenza di 320 W e subwoofer wireless, la Soundbar nera LG QP5 vi garantisce un audio potente e coinvolgente per un’esperienza sonora di livello superiore ai modelli precedenti. Il subwoofer bidirezionale Eclair, inoltre, riduce al minimo le vibrazioni e vi consente di godere appieno di tutta l’intensità dei bassi come con una soundbar full size, ma senza vibrazioni eccessive degli speaker. Potrete utilizzare le numerose funzioni sviluppate per garantire un livello di compatibilità eccezionale con qualsiasi dispositivo: per controllare intensità, volume e anche modalità audio della soundbar vi basterà usare solo il telecomando LG.

LG SPD7Y 3.1.2

La Soundbar LG SPD7Y con potenza totale di 380W e 3.1.2 canali riempie la stanza con il suono surround cinematografico ottimo, grazie alla connettività wireless per un sistema audio fino a 5.1.2 canali. Questo dispositivo vi regala un audio ad alta risoluzione con frequenze di campionamento a 96kHz e profondità a 24bit, per un suono preciso e un’esperienza di ascolto estremamente immersiva e piacevole. In più, Dolby Atmos e Dts X vi garantiscono un suono ideale per i film e la musica che preferite.

Panasonic SC-HTB250EGK

La soundbar Panasonic SC-HTB250EGK da 120W con speaker da 10 x 4 cm Full Range è tra le proposte più convenienti e meno costose sul mercato. Si tratta di un prodotto con subwoofer esterno wireless da 14 cm x 10, Bass Reflex e Virtual Surround. Stiamo parlando di un prodotto dal design compatto ed elegante, che si adatta perfettamente ai TV Panasonic e gode di un subwoofer posizionabile sia in verticale o orizzontale.

Un’unica soundbar che offre una qualità audio nettamente superiore rispetto alla vostra smart TV. Avrete la possibilità di sfruttare le numerose funzionalità Bose, per ascoltare al meglio film, serie tv, sport e musica. Per esempio, potrete utilizzare la modalità dialogo per distinguere chiaramente ogni parola e ogni dettaglio delle conversazioni tra personaggi. In più, grazie alla connettività Bluetooth ascoltare la musica in streaming da qualsiasi dispositivo sarà facilissimo e anche super rapido!

