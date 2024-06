SP800 di Snom: rivoluzione nella comunicazione sicura per aziende

Snom, marchio di punta nelle comunicazioni aziendali su IP, comunica il rilascio immediato del nuovo SP800. Questa soluzione all'avanguardia stabilisce nuovi standard nella telefonia di alta qualità per le organizzazioni che, per rigorosi requisiti di sicurezza, utilizzano desktop remoto, terminal server o soft client.

Queste infrastrutture trovano particolare impiego in svariati settori, tra cui call center, istituti bancari, assicurazioni e amministrazioni pubbliche. I lavoratori possono usufruire di tutte le applicazioni centralizzate sul server da qualsiasi postazione, accedendovi direttamente da lì. È necessaria solo una connessione Internet.

Oltre a ridurre il carico di lavoro per gli amministratori di sistema, grazie all'eliminazione delle numerose installazioni singole, queste tecnologie forniscono una robusta protezione contro l'uso improprio delle risorse e contro potenziali minacce alla sicurezza. Tuttavia, sono progettate principalmente per l'accesso e l'elaborazione dei dati. Un sistema telefonico integrato, con relativi softphone e cuffie, elimina i costi di acquisto dei telefoni, impedisce chiamate non autorizzate ed è altamente sicuro, ma spesso a scapito della qualità audio. Il problema risiede nel fatto che i terminal server non riescono a differenziare tra dati e audio.

In risposta alla crescente domanda, Snom introduce SP800, che trasforma l'esperienza dell'utente in questi contesti. Mentre le soluzioni tradizionali per terminal server spesso soffrono di una bassa qualità nella trasmissione vocale, SP800 garantisce un audio di alta qualità. Integrando le funzionalità del telefono IP da tavolo Snom D862, SP800 offre una robusta architettura di sicurezza, assicurando ai dipendenti un'esperienza di ascolto eccellente sia tramite desktop remoto che soft client, simile a quella dei terminali Snom. Anche nelle situazioni più complesse, la trasmissione vocale resta chiara e comprensibile.

Il nuovo terminale offre una vasta gamma di funzioni, tra cui i più avanzati codec audio, il comfort noise, il rilevamento delle pause vocali, la modalità DND ("Do not disturb") e buffer anti-jitter adattivi. SP800 stabilisce nuovi standard di efficienza e semplicità d'uso, dalla configurazione tramite autoprovisioning, SRAPS o un'interfaccia web intuitiva, fino all'integrazione senza soluzione di continuità della telefonia computerizzata (CTI) e a strumenti diagnostici completi. Il telefono può essere utilizzato con cuffie USB o altri accessori con jack da 3,5 mm.

Grazie al suo design sottile e discreto, SP800 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente lavorativo, potendo essere facilmente posizionato su qualsiasi scrivania o al di sotto di essa. È la soluzione ideale per le organizzazioni che necessitano di comunicazioni sicure e di alta qualità, senza compromettere la flessibilità. Snom SP800 è ora disponibile presso i rivenditori autorizzati e, come tutti i prodotti del marchio, è coperto da una garanzia di tre anni.