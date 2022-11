Se siete alla ricerca di un metodo nuovo e salutare di cucinare e, al contempo, volete acquistare un prodotto che non sia solo venduto ad un buon prezzo, ma che disponga di un comparto tecnologico tanto valido da permettervi di non gravare troppo sulla bolletta elettrica, allora fermatevi qui, perché questa è una di quelle offerte che non vorreste perdervi in questo Black Friday Amazon 2022!

Tra le varie proposte della nostra ricchissima rassegna dedicata, infatti, entra ora anche l’ottima proposta che il portare sta dedicando alla friggitrice ad aria Cosori CP158-AF, venduta ad appena 109,99€, e dunque in sconto del 35% rispetto agli originali 169,99€! Un affare, perché si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da questo prodotto che, con le sue oltre 80.000 recensioni, vanta un apprezzamento di tutto rispetto sul portale, tanto da meritare il titolo di prodotto scelto da Amazon per la categoria.

Semplice ma elegante nel suo design, la Cosori CP158-AF vanta una capienza di ben 5,5 litri, che vi permetterà di cucinare senza problemi anche porzioni molto grandi di cibo come, ad esempio, un intero pollo da ben 2 Kg. Il tutto senza preoccuparsi troppo, e lasciando a questo elettrodomestico il compito di gestire, in autonomia, la cottura.

Il merito è della grandezza e del particolare disegno del suo cestello di cottura che, a differenza della concorrenza, ha una forma vagamente quadrata, e non circolare, permettendo non solo una migliore disposizione del cibo all’interno del vano di cottura, ma anche e soprattutto una migliore diffusione del calore, così che le vostre pietanze si cuociano in modo uniforme.

Inoltre, come detto in apertura, parliamo di un elettrodomestico che è stato pensato per consumare il minimo dell’energia necessaria per il suo funzionamento, gravando poco o nulla sulla bolletta elettrica, e potendolo così sostituire al più tradizionale forno a incasso, i cui consumi sono invece, in genere, molto alti.

Dotata di ben 11 funzioni di base, più 2 funzioni extra dedicate al preriscaldamento ed al mantenimento di calore, la Cosori CP158-AF può cuocere senza grassi, o comunque con pochissimo olio (a seconda dei gusti), rendendo anche i cibi tradizionalmente unti e pesanti, più leggeri e digeribili, ma comunque corposi e croccanti. Insomma, parliamo di un prodotto davvero ben realizzato che, venduto oggi al prezzo più basso di sempre, può fare una differenza notevole nella cucina di chiunque!

