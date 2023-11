Splendida smart TV Sony Bravia da 55" in sconto del 30%! Perfetta per PS5!

Ci troviamo nel pieno del Black Friday 2023 di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su una delle migliori smart TV sul mercato. Potrete, infatti, approfittare di uno sconto del 33% sulla Sony Bravia KD-55X75WL da 55", pagandola solamente 599,00€ invece di 899,00€!

Sony Bravia KD-55X75WL, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony Bravia KD-55X75WL rappresenta la scelta ideale per chi desidera avere la certezza di star acquistando una smart TV dotata di uno dei pannelli migliori sul mercato, con tecnologie incredibilmente all'avanguardia. Inoltre, è particolarmente ideale per i videogiocatori e, soprattutto, in accoppiata con PlayStation 5, dato che la Modalità Auto Low Latency e l'Auto HDR Tone Mapping esalteranno i dettagli del gioco su schermo, trasformando i vostri titoli preferiti in opere d'arte in risoluzione 4K.

Grazie all'integrazione con Google TV, la Sony Bravia offre accesso a un vasto catalogo di film e serie TV, rendendola una scelta eccellente per gli amanti del binge-watching e consentendovi di trasformare il vostro salotto in una vera e propria sala cinematografica. A ciò contribuisce anche il sistema di altoparlanti X-Balanced, il quale garantisce un audio di alta qualità, esaltando ogni suono, dai dialoghi ai cori dello stadio.

Insomma, questa smart TV offre un'esperienza a 360 gradi con alta qualità d'immagine, audio e funzionalità di gioco avanzate, mentre grazie l'accesso a Google TV apre le porte a innumerevoli ore di intrattenimento. Per tutte queste ragioni, ne consigliamo vivamente l'acquisto, soprattutto a un prezzo così scontato, che potrete anche dilazionare scegliendo il pagamento in rate a tasso zero con Cofidis.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

