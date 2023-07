Spotify è il servizio di streaming musicale più famoso del mondo, con più di 200 milioni di abbonati premium… Che da oggi spenderanno qualcosa in più per continuare a godere dei propri vantaggi, quali ascolto di musica on-demand senza pubblicità, download offline e streaming in alta qualità. La società ha infatti annunciato un aumento dei prezzi degli abbonamenti Premium.

Gli aumenti sono stati giustificati citando l’evoluzione del mercato, affermando che permetteranno a Spotify di continuare a creare valore per gli utenti, i creator e per tutta l’industria musicale. C’è di buono che i prezzi non salgono poi molto rispetto a quelli attuali.

Il piano Premium individuale passa a 10,99€, solamente 1€ in più rispetto ai 9,99€ richiesti finora. Similmente quello Premium Duo passa a 14,99€ (era 12,99€) e Premium Student passa a 5,99€ (era 4,99€). Il rincaro più alto come prevedibile tocca a Premium Family, che da 14,99€ sale a 17,99€. Qui sotto per comodità vi lasciamo una tabella con i nuovi prezzi ufficiali, come detto in vigore a partire da oggi.

Premium Individual Premium Duo Premium Family Premium Student €10.99 €14.99 €17.99 €5.99

Spotify è stato lanciato ormai nel lontano 2008 e negli anni ha lavorato per creare una delle migliori esperienze audio per ascoltatori, artisti e creatori di contenuti, introducendo nel tempo novità come AI DJ per scoprire nuova musica, Blend per creare playlist da condividere con gli amici, podcast e audiolibri. Come capita sempre, di certo gli aumenti non faranno felici gli utenti, ma difficilmente vedremo il numero di abbonati calare.