Super Bowl 2024, dove vederlo in TV e streaming (Su DAZN a 0,99€)

Siamo al momento clou della stagione del football americano. Il 58esimo Super Bowl vedrà in campo i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers, con lo spettacolo che si svolgerà nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio, nell'incantevole cornice dell'Allegiant Stadium di Las Vegas.

I Chiefs, galvanizzati dall'atmosfera di lusso e prestigio dell'Allegiant Stadium, si preparano a difendere il trofeo Vince Lombardi conquistato lo scorso febbraio in Arizona. Per Kansas City, questa sarà la quarta apparizione al Super Bowl in cinque anni, e c'è una crescente tensione nel team per ripetersi, soprattutto considerando l'afflusso di nuovi fan, tra cui la superstar della musica Taylor Swift, che segue con interesse le gesta del fidanzato Travis Kelce.

Ad ostacolarli ci saranno i 49ers, vincitori di cinque Super Bowl nella loro storia, con l'ultimo trionfo risalente al lontano 1994. Tuttavia, la squadra di San Francisco non ha dimenticato la sconfitta dell'anno scorso, quando caddero 31-20 contro i Chiefs, guidati dalla strepitosa prestazione del quarterback Patrick Mahomes, capace di trascinare la sua squadra verso un'incredibile rimonta.

Mahomes sarà di nuovo al centro dell'azione per i Chiefs, determinato a conquistare il terzo titolo in cinque anni, mentre i 49ers confideranno nel loro solido record di 12-5 e nel talento di Brock Purdy per condurli alla vittoria. Ecco dunque tutti gli elementi salienti da conoscere in vista del Super Bowl 2024.

Dove vedere il Super Bowl 2024 in TV e streaming

In Italia, la finale del Super Bowl LVIII si svolgerà nella notte tra l'11 e il 12 febbraio. Potrà essere seguita in tempo reale su Italia 1 (a partire dalle 00:15) e tramite abbonamento su DAZN, utilizzando il servizio NFL Game Pass, dall'inizio della mezzanotte. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

Chi sono i finalisti del Super Bowl 2024?

A contendersi il titolo della 58esima edizione della competizione ci saranno i Kansas City Chiefs, che hanno trionfato nella stagione precedente, e i San Francisco 49ers.

Dove si gioca il Super Bowl 2024?

Il match avrà luogo nella recente sede dei Los Angeles Raiders: lo stadio Allegiant a Paradise, situato nel Nevada.

Come vedere il Super Bowl 2024 dall'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.