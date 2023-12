SUPER PROMO! Sky TV e Netflix a 14,90€ al mese per 18 mesi

Siete alla ricerca di un metodo per guardare i vostri film e programmi TV preferiti e volete risparmiare rispetto ai classici abbonamenti? In tal caso non potete assolutamente perdervi la nuova promozione natalizia di Sky, che fino al 27 dicembre vi permetterà di ottenere il pacchetto Sky TV e Netflix a soli 14,90€ al mese per 18 mesi! Avrete, dunque, l'accesso a un catalogo a dir poco vasto di serie tv, film, show e documentari, accontentando i gusti di tutta la famiglia e spendendo pochi euro al mese.

Offerta Sky TV e Netflix, perché approfittarne?

L'offerta natalizia di Sky si rivolge principalmente a coloro che cercano un servizio di streaming per guardare film e serie TV ma, a differenza di un abbonamento comune a Netflix, la presenza di Sky TV offre l'accesso a un vasto catalogo con serie TV e show nazionali e internazionali, spesso in contemporanea con gli Stati Uniti o in diretta TV. Ad esempio, potrete seguire la nuova stagione di Masterchef, che inizierà proprio questa sera e che accompagnerà i vostri giovedì fino alla primavera.

Inoltre, con l'installazione del decoder Sky Q, collegabile alla rete Wi-Fi, l'offerta è perfetta anche per chi non possiede una smart TV ma desidera comunque accedere ai propri contenuti preferiti direttamente dal televisore senza dover acquistare dispositivi accessori come la Fire TV Stick. Attraverso il telecomando, controllabile anche con comandi vocali, avrete accesso non solo al vostro account Netflix, ma anche a quelli di molte altre app come Prime Video, Spotify e YouTube.

Tornando a parlare del prezzo, questo è particolarmente conveniente perché vi permetterà di ottenere Sky TV e Netflix a meno di metà del loro prezzo originale di 30,00€ al mese. Inoltre, si tratta di appena 2 euro in più rispetto ai 12,99€ richiesti solamente per il piano Standard di Netflix, per cui è davvero un'offerta ottima, giacché avrete accesso a molti altri contenuti. Al termine dei 18 mesi, poi, potrete decidere se rinnovare l'abbonamento con il prezzo di listino di quel momento oppure disdirlo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Sky dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che terminerà tra poche settimane!

