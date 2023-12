Questa powerbank MagSafe è un regalo PERFETTO se avete un iPhone! DOPPIO SCONTO

Se a uno dei migliori caricabatterie USB-C volete affiancare una power bank, ma preferibilmente una fuori dagli schemi convenzionali, allora vi segnaliamo un'offerta da non perdere disponibile su Amazon. Questa power bank presenta caratteristiche notevoli, e con il suo doppio sconto, rappresenta un acquisto eccellente anche come regalo di Natale per i possessori di iPhone, poiché è progettata per non interferire con i sensori della fotocamera. Il prezzo attuale è di soli 32,04€, uno dei migliori mai visti, e potrete ottenere ulteriori vantaggi riducendo la somma del 7% attraverso un coupon selezionabile direttamente dalla pagina del prodotto.

Baseus Magsafe, chi dovrebbe acquistarlo?

Iniziamo col chiarire che stiamo parlando della Baseus Magsafe, una power bank ideale per coloro che avvertono spesso l’esigenza di ricaricare il proprio iPhone in mobilità. Grazie alle sue dimensioni compatte, del tutto simili a quelle di una carta di credito, è molto maneggevole, risultando quindi il dispositivo perfetto per chi viaggia molto e necessita di una continuità di carica per il proprio smartphone.

La materiale magnetico di cui è composta la rende altresì indicata per tutti coloro che vogliono evitare problemi di allineamento durante la ricarica e desiderano che la power bank rimanga sempre in posizione sicura. La capacità è di 6000 mAh ed è presente chiaramente la ricarica rapida, in questo caso da 20W, garantendo un'efficienza di carica elevata. Infatti, può caricare il vostro iPhone 13 Pro al 58% in soli 30 minuti. Ovviamente è compatibile anche con la tutta la serie iPhone 15.

Alla luce dell'offerta attuale, che vi permette di acquistarla a meno di 30€ invece di 42,99€, riteniamo che l'acquisto della Baseus Magsafe rappresenti un’ottima opportunità per chi cerca un dispositivo di ricarica portatile efficace e pratico.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

