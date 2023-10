TCL stupisce con due televisori da 98 pollici, il prezzo lascia a bocca aperta

TCL ha presentato due nuovi televisori, il P74 e il C80 (P745 e C805) in versione da 98 pollici. Molti consumatori scelgono un proiettore quando si tratta di dimensioni simili, ma TCL propone un’alternativa per tutti quegli spazi - e ce ne sono - dove il proiettore non è la scelta ideale.

Il TCL P74 è la scelta più accessibile tra i due, trattandosi di un pannello LCD VA “normale”. Ha tecnologie moderne ma non lussuose, nonché un sistema audio Onkyo che abbiamo imparato a conoscere sui televisori TCL. Tuttavia non ha il pannello Quantum Dot né la retroilluminazione mini LED - c’è invece un pannello direct LED senza local dimming, e anche per questo un prezzo decisamente poco impegnativo: parliamo di circa 3.000 euro, una cifra del tutto contenuta per un televisore di queste dimensioni.

Per chi preferisce un po’ più di qualità, il TCL C80 è sempre un LCD VA, ma con retroilluminazione mini LED e pannello Quantum Dot. In quanto tale, promette neri più profondi e un maggiore contrasto, nonché una funzionalità di local dimming con oltre 1.300 zone di controllo che permette di riprodurre al meglio le immagini HDR - a questo contribuisce anche una luminosità massima superiore a quella dei normali pannelli LED. Il tutto a un prezzo inferiore ai 4.000 euro. Ancora meno rispetto al C73 introdotto lo scorso anno, che in versione 98” costava circa 5.000 euro.

Oggi il TCL C73 da 90 pollici si trova a meno di 3.000 euro in pronta consegna

Entrambi i modelli hanno Google TV come sistema operativo.

Il TCL P74 si presenta quindi come una soluzione ideale per spazi commerciali o luoghi pubblici, dove la dimensione è il criterio più importante di tutti - magari l’unico oltre al prezzo. Il TCL C80 da 98” probabilmente non è il televisore che consiglieremmo agli appassionati di cinema che sono anche spettatori esigenti come qualità dell’immagine, ma sicuramente ha una marcia in più rispetto al P74, e può rappresentare una scelta interessante in sale di proiezione presso scuole, oratori e altri ambienti simili.