TIM: ecco l’app di Sky “NOW TV – Ticket Sport” per TIMVision a 29,99 euro al mese

TIM ha rilasciato l'app Sky Now Ticket Sport per il TIM Box di TIMvision. Il costo del servizio è di 29,99 euro al mese.

TIM ha ufficializzato da oggi l’app di Sky “NOW TV – Ticket Sport“ per il suo TIM Box dedicato alla piattaforma streaming TIMVision. A seguito dell’accordo stipulato a inizio agosto tra le due società ecco arrivare una selezione sportiva di primo livello e 7 partite su 10 a giornata della Serie A TIM in esclusiva, la UEFA Champions League, gli Europei di Calcio 2020, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, World Superbike, Wimbledon ed i tornei ATP Masters 1000, NBA, etc.

“I clienti potranno seguire da casa e in mobilità il campionato italiano di calcio e i grandi appuntamenti sportivi nazionali e internazionali, oltre all’intrattenimento della TV on demand di TIM con film e serie tv anche in esclusiva”, puntualizza TIM.

Entrando nello specifico bisogna ricordare che l’offerta NOW TV – Ticket Sport è di 29,99 euro al mese e prevede per i primi 4 mesi completa gratuità del servizio. Nel caso però si receda prima di 12 mesi verrà richiesto il pagamento dei mesi bonus iniziali. Inoltre vige l’obbligo disporre del decoder TIM Box oppure procedere a noleggio con una spesa di 3 euro al mese. Senza contare ovviamente l’attivazione di TIMVision (o TIMVision Plus), che però per i nuovi contratti residenziali è incluso.

“Grazie alla qualità della connettività fissa e mobile e al TIM Box – l’Hub di servizi multimediali di TIM – è possibile avere un’esperienza di visione ancora più completa con una customer experience evoluta anche attraverso le partnership con i principali player nazionali ed internazionali”, spiega TIM.

Per l’attivazione bisogna fare riferimento al sito ufficiale tim.it recarsi nei negozi TIM oppure telefonare al 187.