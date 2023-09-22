Nel mare affollato dei nuovi sistemi di pagamento è davvero difficile districarsi tra soluzioni più o meno smart, che garantiscono un vero risparmio e un conto corrente a canone zero. L'App Tinaba è uno strumento che ti permette di gestire le spese quotidiane con una carta prepagata gratuita Mastercard virtuale, sicura e ricca di funzioni. Vi spieghiamo nel nostro speciale come funziona, quanto costa e chi dovrebbe usarla!

Cos’è Tinaba?

Tinaba è la App gratuita che in partnership con Banca Profilo consente di inviare, risparmiare e condividere il denaro comodamente in pochi tap. Ti permette di gestire le spese, amministrare i risparmi e realizzare progetti in modo social e divertente. Tinaba è l’App a canone zero che consente trasferimenti istantanei gratuiti tra i suoi clienti. E l’utilizzo dell’App è davvero semplice, immediato e alla portata di tutti.

Tinaba è un ecosistema digitale che applica le modalità social di condivisione nella sfera del denaro: scambiare denaro con i propri contatti, condividere le spese con un Gruppo, raccogliere fondi per realizzare i propri progetti o per una giusta causa, risparmiare in automatico con i Salvadanai sono solo alcune delle funzioni da provare. L’applicazione si installa sul proprio smartphone e permette di utilizzare il proprio conto e ricevere la propria carta prepagata Mastercard emessa da Nexi in partnership con Banca Profilo, ad esso associata. Una volta attivato il conto e ricevuta la carta all’indirizzo scelto in fase di registrazione, l'App Tinaba è pronta all’utilizzo in tutte le sue funzionalità.

Il conto corrente di Banca Profilo associato vi mette a disposizione un IBAN con cui poter effettuare bonifici, ricevere pagamenti come ad esempio lo stipendio e anche pagare le bollette. Ma questo è solo l’inizio.

Cosa potete fare con l'App Tinaba

Conto online a canone 0;

Zero imposta di bollo sul conto;

Trasferimenti di denaro istantanei a costo zero;

Accredita lo stipendio su IBAN Italiano;

Paga bollo, bollettini, PagoPA, ricariche telefoniche;

Primi 12 prelievi di contanti gratuiti;

Pagamenti con App o carta nei negozi fisici;

Salvadanai;

Conto Deposito di banca Profilo (fino al 2,4% di tassi di interesse sulla somma depositata, consultare sul sito le promozioni in corso https://bancaprofilo.tinaba.it/);

Investimenti con il Roboadvisor di Banca Profilo;

Acquisti online in sicurezza;

Ricarica in tempo reale;

Creazione Gruppi Tinaba per condividere le spese, istantanei e gratuiti;

Creazione di progetti di raccolta fondi personali;

Partecipazione a progetti di Crowdfunding a scopo benefico.

Come funziona l'App Tinaba?

La carta prepagata permette pagamenti veloci e sicuri, poiché opera su circuito MasterCard ed è contactless. Moltissimi esercizi commerciali sono convenzionati e dispongono di un QR Code da inquadrare con l’app per pagare in modo istantaneo, oppure si può sempre avvicinare la carta al POS Contactless o, in alternativa, sfruttare i vettori di pagamento di Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay associando l'app disponibile sia per Android su Google Play Store che per iPhone su App Store.

All’applicazione è associato un conto di Banca Profilo e una carta prepagata Mastercard virtuale gratuita accettata in Italia e all’estero. Per effettuare acquisti si può utilizzare direttamente l’App nei negozi convenzionati oppure la carta ricaricabile fisica.

I pagamenti con l'App Tinaba sono caratterizzati da diversi parametri di sicurezza aggiuntivi che la rendono particolarmente sicura.

Autorizzazione in tempo reale dei pagamenti. Hai la possibilità di autorizzare le transazioni sopra i 25€ solo dopo l’inserimento di una password attraverso l‘app.

dei pagamenti. Hai la possibilità di autorizzare le transazioni sopra i 25€ solo dopo l’inserimento di una password attraverso l‘app. Autenticazione biometrica . Autorizza un pagamento solo dopo l’inserimento dell’impronta digitale o con il riconoscimento facciale.

. Autorizza un pagamento solo dopo l’inserimento dell’impronta digitale o con il riconoscimento facciale. Monitoraggio delle spese. L'App Tinaba ti permette di gestire un vero e proprio conto corrente, con la possibilità di poterne visualizzare sempre saldo e movimenti.

Come registrarsi all'App Tinaba

Registrarsi all'App Tinaba è semplicissimo. Basta cliccare qui per inserire i vostri dati personali, munendovi di un documento di riconoscimento, codice fiscale e un selfie in tempo reale l’accesso in tempo reale alla fotocamera.

Quanto costa l'App Tinaba?

Tinaba ha un’offerta di base gratuita con il profilo Start, i grandi utilizzatori possono attivare la membership Tinaba Premium che consente di eliminare vincoli e commissioni. Con l'aggiunta della ricarica Power, Tinaba fornisce un credito da 10€ o 20€ da utilizzare in App per le tue commissioni. In ultimo, l'App Tinaba ha previsto il piano speciale Under 18 di Banca Profilo dedicato appunto ai minori.

Start

È il profilo gratuito con emissione gratuita di una carta prepagata Mastercard virtuale. Consente 12 prelievi gratuiti presso gli ATM fino a un massimo di 250€ al giorno con la carta fisica, ed è possibile accreditare lo stipendio e addebitare le utenze.

Banking

Imposta di bollo Gratuita

Gratuita Carta Prepagata Mastercard virtuale

Carta Prepagata Mastercard Fisica 7,99€

7,99€ Ricarica Conto da Carta esterna 1,49€ per importi inferiori a 150€

1,49€ per importi inferiori a 150€ Ricarica carta Prepagata 2 gratis/mese poi 0,99€

2 gratis/mese poi 0,99€ Bonifici 4 gratis/mese poi 0,49€

4 gratis/mese poi 0,49€ Prelievi ATM 12 gratuiti con limite massimo 250€/giorno

12 gratuiti con limite massimo 250€/giorno Bollo e Bollettini 2,50€

2,50€ Accredito Stipendio

Addebito utenze (SDD)

Comparatore mutui

E-wallet compatibile con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay

Invio denaro istantaneo

Richiedi denaro istantaneo

Assistenza via Chat

Social

Raccolte fondi 3 progetti max

3 progetti max Gruppi Tinaba

Raccolte Flash

Gift card €

Gift card Crypto

Donazioni

Finance

Acquisto e vendita Crypto

Roboadvisor di Banca Profilo

PAC su Roboadvisor di Banca Profilo

Conto Deposito a tasso fisso fino al 2,2% (consultare sul sito la promozione in corso - https://bancaprofilo.tinaba.it/)

fino al 2,2% (consultare sul sito la promozione in corso - https://bancaprofilo.tinaba.it/) Salvadanaio

Membership Premium

Se i limiti preimpostati nel profilo iniziale di Tinaba Start dovessero essere un problema, la sottoscrizione della membership Tinaba Premium potrebbe fare al caso vostro. L’eventuale upgrade a Premium prevede il pagamento di un canone mensile a partire da 3,99 euro. I vantaggi? Innanzitutto il credito extra di Power per le tue commissioni è già incluso, è possibile accedere a uno speciale portale dedicato con sconti su più di 500 brand, ricevere sempre un’assistenza telefonica dedicata su appuntamento e un’operatività bancaria senza limiti.

Banking

Imposta di bollo Gratuita

Gratuita Carta Prepagata Mastercard Gratuita

Gratuita Carta Prepagata Mastercard Fisica 7,99€

7,99€ Ricarica Conto da Carta esterna Illimitata e gratuita

Illimitata e gratuita Ricarica carta Prepagata Illimitata e gratuita

Illimitata e gratuita Bonifici gratuiti

gratuiti Prelievi ATM Illimitati e gratuiti

Illimitati e gratuiti Bollo e Bollettini Gratis i primi 5

Gratis i primi 5 Accredito Stipendio

Addebito utenze (SDD)

Comparatore mutui

E-wallet compatibile con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay

Invio denaro istantaneo

Richiedi denaro istantaneo

Assistenza via Chat

Assistenza telefonica su appuntamento

Social

Raccolte fondi illimitati e gratuiti

illimitati e gratuiti Gruppi Tinaba

Raccolte Flash

Gift card €

Gift card Crypto

Donazioni

Finance

Acquisto e vendita Crypto (commissioni scontate)

(commissioni scontate) Roboadvisor su Banca Profilo

PAC su Roboadvisor di Banca Profilo

Conto Deposito a tasso fisso Fino al 4% di tassi (consultare sul sito le promozioni in corso - https://bancaprofilo.tinaba.it/)

Fino al 4% di tassi (consultare sul sito le promozioni in corso - https://bancaprofilo.tinaba.it/) Salvadanaio

Conto Under 18 di Banca Profilo

È il conto gratuito di Banca Profilo in App Tinaba dedicato ai minori con emissione gratuita di una carta prepagata fisica. Consente 24 prelievi gratuiti presso gli ATM fino a un massimo di 250€ al giorno, non possibile accreditare lo stipendio, ma si può attivare un Parental control.

Banking

Imposta di bollo Gratuita

Gratuita Carta Prepagata Mastercard virtuale Gratuita

Gratuita Carta Prepagata Mastercard Fisica Gratuita

Gratuita Ricarica Conto da Carta esterna Gratuita per almeno 10€ di ricarica, limite massimo 12.500€ al giorno

Gratuita per almeno 10€ di ricarica, limite massimo 12.500€ al giorno Ricarica carta Prepagata Gratuita, limite massimo 1000€ al giorno e 2500€ al mese

Gratuita, limite massimo 1000€ al giorno e 2500€ al mese Bonifici Gratis (limite massimo 1500€ al giorno)

Gratis (limite massimo 1500€ al giorno) Prelievi ATM 24 gratuiti

24 gratuiti Bollo e Bollettini 2€

2€ Addebito utenze (SDD)

Invio denaro istantaneo

Richiedi denaro istantaneo

Assistenza via Chat

Parental Control

Social

Gruppi Tinaba

Raccolte Flash

Gift card €

Donazioni

Finance

Salvadanaio

Chi dovrebbe usare l'App Tinaba?

Tinaba viene promossa per la sua versatilità nell’utilizzo, ma soprattutto per la sua sostenibilità. L’app si coniuga alla perfezione con le necessità quotidiane, come pagamenti nei negozi fisici e online, ma anche bonifici e trasferimenti di denaro tra utenti a costo zero. Tinaba e Banca Profilo offrono tutta la gamma di servizi senza commissioni nascoste, risultando in definitiva una delle migliori soluzioni per tutti.