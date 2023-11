TINECO FLOOR One S5, super lavapavimenti in super sconto! (-200€)

Il Black Friday 2023 è finalmente iniziato: nel nostro articolo dedicato vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, ma è stata lanciata una promozione che merita un'attenzione particolare. Il Tineco FLOOR ONE S5, un'aspirapolvere senza fili intelligente ideale per la pulizia di pavimenti e superfici asciutte o bagnate, è attualmente in offerta a soli 319,00€. Questo significa che potete approfittare di un incredibile sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 519,00€!

Tineco FLOOR ONE S5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tineco FLOOR ONE S5 è l'aspirapolvere intelligente ideale per chi cerca un aiuto per la pulizia quotidiana della casa. È particolarmente indicato per coloro che hanno animali domestici, in quanto il filtro dedicato rende la rimozione dei peli facile e veloce. Grazie alla sua capacità di regolare automaticamente l'aspirazione e il flusso d'acqua a seconda del tipo di sporco, soddisfa le esigenze di chi desidera un prodotto capace di ottenere risultati ottimali su ogni tipo di pavimento, sia asciutto che bagnato. Dispone, infatti, di due serbatoi capienti e una durata della batteria di 35 minuti, sia per grandi che piccole pulizie.

Il Tineco FLOOR ONE S5, come avrete intuito, oltre a essere un aspirapolvere è anche dotato della funzione di lavapavimenti, resa ulteriormente più efficace dal sensore iLoop Smart, il quale regola automaticamente le prestazioni del dispositivo. Ha poi un serbatoio dell'acqua pulita da 0.8 litri e un serbatoio per l'acqua sporca separato ed è fornito di funzioni come autopulizia e ricarica sulla base, per cui anche la vostra manutenzione sarà ridotta al minimo. Include, infine, funzionalità smart, come assistente vocale e connettività all'app Tineco che offre rapporti dettagliati sulla pulizia.

Al prezzo scontato di 319,00€ rispetto al prezzo originale di 519,00€, consigliamo l'acquisto del Tineco FLOOR ONE S5 per i suoi notevoli vantaggi in termini di pulizia della casa. Offre prestazioni automatiche intelligenti, risparmiando tempo e sforzo, e vantaggi particolari per chi ha animali domestici. L'offerta è, quindi, un'opportunità da non perdere per ottenere un prodotto di alta qualità a un prezzo accessibile!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!