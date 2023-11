Tornano gli edays di eBay: super sconti e coupon fino a 150€

Il Black Friday sta per arrivare, ma tanti rivenditori hanno deciso di anticiparlo proponendo diverse offerte davvero molto vantaggiose. Fra queste spiccano di certo gli edays di eBay, che vi faranno risparmiare fino a 150,00€ grazie a sconti eccezionali su tantissimi prodotti di ottima qualità.

Usufruire dello sconto del 15% è molto semplice: vi basterà recarvi sulla pagina dedicata, aggiungere uno o più prodotti presenti nella selezione per una spesa minima di 20,00€ e inserire il codice NOVEDAYS prima di effettuare il pagamento. In questo modo risparmierete un massimo di 75,00€, ma la vera sorpresa è che ogni utente potrà usare il codice due volte, per un risparmio totale di ben 150,00€ su due ordini! Vi consigliamo però di fare in fretta, dato che gli edays dureranno solo fino al 19 novembre.

edays, perché dovreste approfittarne?

Questa nuova iniziativa promozionale mostra un ventaglio molto ampio di prodotti tecnologici, spaziando dagli smartphone di ultimissima generazione a dispositivi molto utili come gli smartwatch. Ad esempio, non possiamo non segnalarvi l'incredibile offerta sull'iPhone 15 5G da 128GB, la cui versione Pro è fra gli smartphone migliori al mondo. Si tratta dell'ultimissimo e ricercatissimo modello di casa Apple, perfetto per i clienti abituali del brand, ma anche per i nuovi acquirenti che vogliono testare con mano l'eccezionale qualità di questo prodotto.

Grazie al suo incredibile sistema di fotocamere è la scelta ideale per i videomaker e i fotografi più esigenti, mentre le eccezionali caratteristiche hardware lo rendono fluido e veloce, facendone il compagno perfetto per chi lavora in movimento. Ebbene, eBay ve lo offre ad appena 844,90€, con il coupon NOVEDAYS del valore di ben 75,00€.

Se invece state cercando uno smartwatch di buona qualità senza spendere troppo, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ottimo AMAZFIT GTR 3, che trovate in offerta su eBay ad appena 95,19€, usando il codice NOVEDAYS. Grazie alla batteria di lunga durata e al monitoraggio costante di parametri come le pulsazioni cardiache è il compagno di allenamento ideale per gli sportivi, ma anche per chi vuole rimettersi in forma. Inoltre, con i comandi vocali potrete controllare facilmente i parametri del vostro corpo e tanto altro.

Parlando dei prezzi, prendiamo ad esempio il già menzionato iPhone 15, il cui prezzo di lancio sfiorava i 1.000€ e che, vista l'elevata richiesta, è già finito esaurito diverse volte. Essendo uscito in commercio meno di due mesi fa già è raro trovarlo in offerta, ma con il doppio sconto di eBay lo pagherete meno rispetto ad Amazon, dove lo stesso smartphone ha un costo di 929,00€.

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di queste incredibili offerte. Vi ricordiamo però che gli edays dureranno solo fino al 19 novembre, per cui vi invitiamo a fare i vostri acquisti quanto prima.

N.B.: ricordate di inserire il codice NOVEDAYS prima di effettuare il pagamento.

