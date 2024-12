Trasforma il tuo salotto con questa smart TV Samsung di ultima generazione a un PREZZO IMPERDIBILE!

Se siete alla ricerca di una smart TV che combini tecnologia avanzata e un design elegante, non potete perdervi questa straordinaria offerta su Unieuro. La Samsung QE55Q70DATXZT, una smart TV QLED 4K da 55 pollici, è disponibile a soli 699€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo consigliato di 1.099€. Un’occasione imperdibile per trasformare il vostro salotto in un centro di intrattenimento all’avanguardia.

Samsung QE55Q70DATXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Questa TV rappresenta la scelta ideale per chi cerca una qualità d’immagine eccezionale, funzioni smart innovative e un’esperienza visiva senza compromessi. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, il televisore è in grado di riprodurre un miliardo di sfumature di colore con il 100% di volume colore, garantendo immagini realistiche e vivide a qualsiasi livello di luminosità.

Il potente Quantum Processor 4K ottimizza sia l’immagine che l’audio in tempo reale, mentre l’upscaling AI 4K migliora la qualità dei contenuti non nativi, portandoli a una definizione prossima al 4K. Per chi ama il gaming, il Gaming Hub e la tecnologia Motion Xcelerator 120 Hz assicurano fluidità di movimento e un’esperienza di gioco impeccabile, con supporto per frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il design AirSlim, sottile e raffinato, consente di integrare il televisore in qualsiasi ambiente con stile. La funzione OTS Lite offre un audio surround 3D immersivo, mentre la tecnologia Q-Symphony sincronizza perfettamente il suono tra TV e soundbar, creando un’esperienza audio avvolgente.

Inoltre, il sistema operativo Samsung Tizen vi dà accesso a una vasta gamma di app e servizi, come Samsung TV Plus e SmartThings, per il controllo dei dispositivi intelligenti direttamente dal televisore. Con la modalità EyeComfort, che regola automaticamente luminosità e colori, guardare la TV diventa un piacere anche nelle ore più tarde.

Attualmente in promozione a soli 699€, la Samsung QE55Q70DATXZT è un’opportunità da non perdere per chi desidera una smart TV performante e dal design moderno. Approfittate ora di questa offerta esclusiva su Unieuro!

