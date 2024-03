TV Hisense 50" 4K a un prezzo SHOCK! (-20%)

Le offerte di Primavera Amazon sono arrivate e fino al 25 marzo i clienti Amazon Prime potranno accedere a una miriade di sconti su un'ampia gamma di prodotti tecnologici. Tra le migliori offerte di oggi vi segnaliamo questo TV Hisense A7 che si caratterizza per una design super sottile, un ampio set di funzioni smart e una buona qualità dell'immagine. Di norma questo modello ha un rapporto qualità prezzo ottimo, ma oggi si trova ulteriormente scontato e costa solo 399€ nel formato da 50 pollici, ben 100€ in meno rispetto al prezzo originale di 499€.

TV Hisense 50" UHD 4K, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo televisore Hisense da 50 pollici è una soluzione ideale per gli amanti dell'intrattenimento domestico alla ricerca di un'esperienza audiovisiva di qualità a un prezzo giusto. Con la sua risoluzione UHD 4K e il pannello VA offre immagini nitide e dettagliate che vi faranno godere al meglio dei vostri film e serie TV preferite. Il design Slim, che minimizza le cornici e massimizza l'esperienza visiva.

Perfetto per le famiglie che desiderano un TV moderno e luminoso da posizionare in salotto, il TV Hisense A7 offre una vasta gamma di funzionalità smart grazie al sistema VIDAA U6 con controlli vocali e Alexa Built-In. L'accesso diretto a piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e RaiPlay vi consente di visualizzare i vostri contenuti streaming preferiti in un istante. Inoltre, per gli appassionati di gaming, il Game Mode Plus garantisce un'esperienza di gioco fluida, con basso input lag e supporto VRR per giocare al top. I nostalgici della TV tradizionale apprezzeranno anche il sintonizzatore Digitale Terrestre T2. L'audio da 20W con Dolby Atmos completa l'esperienza immersiva, offrendo un suono potente e di qualità.

Il TV Hisense A7 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una smart TV di buona qualità ad un prezzo accessibile. Con prestazioni visive e sonore di qualità, accesso facile ai servizi di streaming più diffusi e modalità gioco avanzate, questo televisore arricchirà la vostra esperienza di intrattenimento domestico senza costringervi a spendere cifre folli. Oggi, grazie a un super sconto Amazon, potete acquistare la versione da 50 pollici a soli 399€ risparmiando il 20% sul prezzo iniziale di 499€.

