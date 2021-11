Twitter porta anche su Android le mance in bitcoin

Il popolare social Twitter sta portando la funzione Bitcoin Lightning Tips anche agli utenti Android, consentendo così ai creatori di contenuti di ricevere pagamenti, chiamati mance, dai propri follower. Per attivare la funzione, gli utenti devono accedere al proprio profilo e premere il pulsante di modifica. Successivamente, troveranno l’opzione di suggerimento che possono attivare e collegarsi a uno dei portafogli Bitcoin Lightning Network. L’app consente agli utenti di scegliere come inviare i propri suggerimenti e i propri fornitori.

La piattaforma di social media e il suo CEO, Jack Dorsey, sono stati sostenitori di BTC per diversi anni. BTC è stata la prima e unica criptovaluta a ricevere il proprio simbolo quando si utilizza un hashtag. Almeno, l’unico che lo riceve gratuitamente, come ha chiarito lo stesso Dorsey.

Il dirigente ha intrapreso diverse iniziative per supportare Bitcoin e il suo sviluppo attraverso le sue aziende. Square crypto, una divisione di Dorsey’s Square, concede spesso supporto finanziario agli sviluppatori core di BTC in modo che possano continuare il loro lavoro.

Inoltre, Dorsey ha finanziato molti enti di beneficenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri progetti con Bitcoin. In collaborazione con il leggendario rapper Jay Z, Dorsey ha investito 500 BTC per offrire i fondi per lo sviluppo di BTC in Africa e India. Più recentemente, Dorsey ha rivelato un’iniziativa per creare uno scambio decentralizzato Bitcoin (DEX) per espandere l’adozione e consentire a tutti di avere un accesso più facile a questa criptovaluta.