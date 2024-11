Unieuro inaugura il Black Friday con passione e offerte imperdibili

Ormai si possono contare sulle dita di una mano i negozi che non hanno ancora lanciato le loro offerte per il Black Friday. Da oggi, anche Unieuro dà il via ufficiale ai suoi sconti, garantendo fino al 12 novembre risparmi significativi sui migliori prodotti tecnologici. Le offerte saranno sicuramente aggiornate nelle prossime settimane, ma già ora si possono trovare ottime occasioni, in particolare sui grandi elettrodomestici. Vediamo insieme qualche esempio.

Vedi offerte su Unieuro

Passion Black Friday Unieuro, perché approfittarne?

Le attuali promozioni di Unieuro mirano a garantire risparmi reali e significativi, con prodotti di marca e garanzia di qualità. Grazie a una selezione accurata, è possibile trovare articoli affidabili a prezzi più bassi rispetto alla concorrenza. Inoltre, le offerte sono disponibili anche online, permettendo così di scegliere la modalità di acquisto più comoda. L'iniziativa Passion Black Friday è pensata per offrire vantaggi anche su acquisti più impegnativi, spesso accompagnati da promozioni di finanziamento flessibile.

Tra le offerte più interessanti del Passion Black Friday spicca il Google Pixel 8, disponibile a soli 499€. Questo smartphone di punta, noto per la qualità delle sue fotocamere e la fluidità del sistema operativo, rappresenta un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un dispositivo performante a un prezzo forse mai visto prima per quanto concerne Unieuro. Il portale permette di approfittare di uno sconto notevole, considerando che il Google Pixel 8 ha un prezzo di listino ben più elevato. Questa promozione lo rende appetibile per gli appassionati di tecnologia e per chi desidera uno smartphone all’avanguardia senza spendere cifre da top di gamma.

Per chi ha bisogno di un grande elettrodomestico, Unieuro propone anche un’offerta eccezionale sulla lavatrice Samsung Crystal Clean WW80CGC04DAEET, ora a soli 399,90€. Con uno sconto di ben 500€ rispetto al prezzo di partenza di 899,90€, questa lavatrice combina efficienza energetica e tecnologie avanzate di lavaggio, rendendola una scelta vantaggiosa e conveniente. È difficile trovare altrove uno sconto così significativo su un prodotto di questo livello, come anche su tanti altri elettrodomestici e articoli in promozione. Per scoprire tutte le offerte e non perdere nessuna occasione, basta visitare la pagina promozionale del sito Unieuro, dove vengono aggiornati tutti i dettagli su sconti e disponibilità.

Vedi offerte su Unieuro