Black Friday 2024: la guida completa alle migliori offerte da non perdere

Con il Black Friday ormai alle porte, è il momento perfetto per chi ama fare grandi affari! Quest’anno, anziché perdere tempo a setacciare il web alla ricerca delle offerte migliori, abbiamo creato una guida completa che raccoglie le promozioni più imperdibili di questa edizione. Dall’elettronica agli elettrodomestici, dalla moda ai regali natalizi, troverete tutte le promozioni attualmente attive per un Black Friday davvero vantaggioso.

Sappiamo quanto sia importante trovare prodotti di qualità al prezzo giusto, e per questo abbiamo selezionato con cura le migliori offerte attive già da inizio novembre. È un’occasione ideale per anticipare i regali di Natale o concedersi finalmente quel prodotto tanto desiderato senza spendere una fortuna. Che il vostro obiettivo sia acquistare l’ultimo smartphone, rinnovare il guardaroba o fare scorta di elettrodomestici, questa guida è qui per aiutarvi a ottenere il massimo risparmio durante il mese di novembre.

Acer Store

Acer ha dato il via al Black Friday anticipato sul suo store, con promozioni valide fino al 28 novembre. Durante questo periodo, alcuni prodotti potrebbero esaurirsi rapidamente, grazie a sconti che arrivano fino al 50%. Naturalmente, gli sconti coprono l’intera gamma Acer, inclusi monitor, notebook, desktop e tanti altri prodotti tecnologici. Vi consigliamo di visitare la pagina delle promozioni per scoprire tutte le offerte; potrete inoltre utilizzare i filtri per visualizzare solo i prodotti che vi interessano di più.

Akkogear EU

Che siate gamer appassionati o utenti alla ricerca di una tastiera affidabile, Akkogear offre sconti su una vasta gamma di modelli. Le tastiere Akkogear sono famose per i loro switch meccanici durevoli, i materiali premium e la possibilità di personalizzazione, caratteristiche che migliorano l'esperienza di scrittura e gaming. Durante questo periodo di Black Friday, potete approfittare di sconti esclusivi fino all'11 novembre, sia sui modelli più avanzati per il gaming, dotati di retroilluminazione RGB e switch ad alta reattività, sia su modelli eleganti e compatti perfetti per un setup da ufficio raffinato. Con Akkogear, investirete in una tastiera che offre il massimo in termini di durata, stile e funzionalità.

Bluetti

Anche Bluetti offre l'accesso anticipato alle grandi offerte, con sconti fino al 47%. Quando parliamo di Bluetti, ci riferiamo a uno dei marchi leader nel settore dell'energia portatile e delle soluzioni di backup per la casa. Se state cercando un modo per rendere la vostra casa più indipendente dalla rete elettrica o desiderate avere una fonte di energia affidabile durante le vostre avventure outdoor, i prodotti Bluetti sono un investimento da considerare. Tra generatori solari, stazioni di energia portatili e accessori, le opzioni sono molteplici e si adattano a diverse esigenze. Approfittate del Black Friday per acquistare queste soluzioni a prezzi ridotti e garantire energia in qualsiasi situazione.

Comet

Fino al 13 novembre, con ampie possibilità che la promozione si rinnoverà per le prossime settimane, Comet offre il suo Black Friday su circa 300 prodotti. Trattandosi di una grande catena di distribuzione, Comet propone una selezione vasta e variegata, che spazia dagli elettrodomestici di uso quotidiano come lavatrici e frigoriferi, fino a prodotti di elettronica e informatica, inclusi smartphone, TV e accessori per la casa smart. Gli sconti sono significativi e coinvolgono marchi noti e affidabili, rendendo il Black Friday da Comet una delle migliori occasioni per fare acquisti a prezzi ridotti. Per agevolare la ricerca, il sito permette di filtrare i prodotti in promozione per categoria, prezzo e disponibilità in negozio, così potrete trovare facilmente ciò che vi serve al miglior prezzo.

Decathlon

Per accedere alle offerte Black Friday di Decathlon occorre iscriversi al programma Member e ottenere così accesso anticipato a sconti esclusivi su una vasta gamma di articoli sportivi e outdoor. I membri possono approfittare di promozioni su attrezzature per il fitness, abbigliamento sportivo, articoli per il campeggio e tanto altro. Decathlon è conosciuto per la sua offerta di prodotti di qualità a prezzi competitivi, quindi è l’occasione ideale per aggiornare il proprio equipaggiamento sportivo o scoprire nuove attività. Non perdete l’opportunità di essere tra i primi a cogliere queste fantastiche offerte!

ePrice

Il Black Friday 2024 è arrivato anche su ePrice! Con nuove offerte ogni giorno, è il momento perfetto per approfittare di sconti su una vasta gamma di prodotti, dalla tecnologia all'elettrodomestico. Su ePrice, troverete promozioni eccezionali su marchi noti e articoli di qualità, con sconti che possono anche superare il 50% in alcuni frangenti. Che si tratti di cercare un nuovo smartphone, una TV di ultima generazione o anche accessori per la casa, ePrice ha tutto ciò che serve per rendere il vostro Black Friday indimenticabile. Non dimenticate di visitare quotidianamente il sito per scoprire le nuove offerte e non perdete l'occasione di fare affari imperdibili.

Euronics

Se il Black Friday rappresenta il momento in cui i vostri desideri possono diventare realtà e siete curiosi di scoprire le sorprese pronte per l'edizione 2024, vi consigliamo di dare un'occhiata a Euronics già da oggi. Il sito ha già rivelato alcune delle sue offerte in anteprima, presentando una serie di promozioni imperdibili che saranno valide fino al 13 novembre. Queste offerte coprono il meglio della tecnologia, spaziando dall’elettronica di consumo agli elettrodomestici. Con sconti esclusivi su prodotti di qualità, Euronics si afferma come un punto di riferimento per chi cerca di risparmiare senza rinunciare alla qualità. Troverete articoli per ogni esigenza e avrete l'opportunità di assicurarvi i migliori affari prima del vero e proprio caos del Black Friday. Un’ottima occasione per anticipare i vostri acquisti e garantirvi i prodotti che desiderate.

Flexispot

Se volete fare il miglior acquisto durante questo periodo di forti sconti sotto forma di scrivania o sedia ergonomica, Flexispot assicura il massimo comfort, e con gli sconti già attivi di novembre, è il momento ideale per rinnovare il vostro spazio di lavoro. Le scrivanie regolabili in altezza e le sedie ergonomiche di Flexispot non solo migliorano la postura, ma rendono anche il lavoro da casa molto più piacevole. Durante il Black Friday, Flexispot offre sconti significativi su una selezione di prodotti, permettendovi di investire in soluzioni che migliorano la vostra produttività e benessere. Potete scegliere tra diversi modelli e colori per trovare quello che meglio si adatta al vostro stile e alle vostre esigenze.

Hide.me

In occasione del Black Friday 2024, avrete la possibilità di ricevere 3 mesi gratuiti insieme a un incredibile sconto del 77% sulla VPN di Hide.me, riconosciuta da molti esperti come una delle più rapide disponibili. Questa offerta è applicabile al piano biennale, che ora è disponibile a soli 2,29€ al mese. In pratica, per 27 mesi di servizio, il costo totale sarà di soli 75,43€ anziché 269,73€. Con Hide.me, la vostra privacy è al sicuro. Potrete navigare in rete senza rivelare il vostro indirizzo IP reale, proteggendo così la vostra posizione e impedendo al vostro provider di monitorare le vostre attività online.

Honor

Con Honor, le offerte del Black Friday saranno valide fino al 2 dicembre. Con sconti fino al 50% e con offerte settimanali, alcuni delle quali persino anticipate in modo che possiate già sapere quale prodotto andrà in sconto, potrete trovare occasioni imperdibili su smartphone, smartwatch e accessori di qualità. Honor si distingue per i suoi dispositivi innovativi e performanti, perfetti per chi cerca tecnologia all'avanguardia a prezzi competitivi. Che si tratti di un nuovo smartphone per catturare i vostri momenti speciali o di un accessorio elegante per migliorare la vostra esperienza tecnologica, Honor ha qualcosa per ogni esigenza. Non dimenticate di controllare regolarmente il sito per non perdervi le offerte più vantaggiose e fare il vostro acquisto prima che i prodotti esauriscano!

iRobot

Così come per Decathlon, anche per accedere alle offerte di anteprima di iRobot relative al Black Friday occorre iscrivervi alla newsletter per essere tra i primi ad approfittare degli sconti su quelli che sono alcuni dei migliori robot aspirapolvere nonché lavapavimenti. Potreste anche attendere e sperare che le offerte diventino pubbliche sullo store ufficiale, ma visto che la newsletter è gratuita, non ci sono motivi per non iscriversi e non approfittare di queste promozioni esclusive. Nonostante sia conosciuta come azienda premium, con iRobot, potrete trovare una vasta gamma di modelli che si adattano a diverse esigenze e budget.

Lenovo

Le offerte di anteprima di Lenovo relative al Black Friday garantiscono il miglior prezzo! Le offerta sono a tempo limitato e c'è la spedizione gratuita su tutti gli ordini, rendendo l'acquisto anche di eventuali PC desktop o All-in-One piuttosto conveniente. Oltre ai computer, le offerte riguardano anche monitor e periferiche, per un totale attualmente di circa 330 prodotti scontati.

Mediaworld

Mediaworld, che è tra gli e-commerce più allettanti per il Black Friday, ha messo già le carte in tavola, pubblicando un primo capitolo del suo catalogo di offerte. Sconti imperdibili su un ampio assortimento di prodotti, che spaziano dall'elettronica di consumo agli elettrodomestici. Mediaworld è rinomata per la sua vasta scelta di marchi e modelli, rendendo questo Black Friday un'opportunità da non perdere per chi cerca tecnologia all’avanguardia e convenienza. Gli sconti attuali saranno validi fino al 11 novembre, quindi è importante agire in fretta per assicurarsi i prodotti desiderati prima che vadano esauriti.

Samsung

Non poteva di certo mancare Samsung che, almeno per questo inizio di novembre, offre il suo Black Friday per tutti fino all'8 novembre. Potete ottenere fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti disponibili sullo store ufficiale, con consegna gratuita su tutto il catalogo. E fino al 3 dicembre, se acquistate tramite Samsung Shop App, ricevete un 5% di extra sconto a carrello. Ad attendervi ci sono prezzi speciali su smartphone, tablet e vari elettrodomestici.

NordVPN

Uno dei pionieri nel settore delle promozioni relative al Black Friday è NordVPN, un nome di spicco nelle classifiche delle migliori VPN. Attualmente offre sconti sui piani di abbonamento annuali e biennali, con le offerte più competitive per quest'ultimi. È possibile risparmiare fino al 74% sul piano Ultimate, che include anche l'assicurazione Cyber. Questo nuovo servizio fornisce una copertura fino a 5.000€ per proteggere gli utenti da perdite derivanti da truffe informatiche.

SurfShark

Dopo NordVPN, anche Surfshark entra nel vivo delle promozioni per il Black Friday, offrendo interessanti sconti nel settore delle VPN per tutto il mese di novembre. Il servizio di privacy online di Surfshark è disponibile a prezzi notevolmente ridotti, con l'aggiunta di mesi gratuiti per alcuni piani di abbonamento. In particolare, gli abbonamenti annuali e biennali offrono 4 mesi extra senza alcun costo aggiuntivo. Per quanto riguarda gli sconti, si possono raggiungere fino all’87% per i piani di 24 mesi. Inoltre, non è necessario optare per l'abbonamento più costoso per usufruire di questa riduzione; il pacchetto "Surfshark Starter" è sufficiente, con tariffe a partire da soli 1,99€ al mese.

Proton VPN

Per il Black Friday 2024, Proton VPN ha deciso di applicare sconti fino al 70%. Le offerte comprendono piani annuali e biennali con tariffe ridotte, rendendo accessibile una protezione avanzata della vostra privacy online. Con l’obiettivo di garantire un'esperienza di navigazione sicura e anonima, Proton VPN è un’ottima scelta per chi desidera proteggere le proprie informazioni personali. Non perdete questa occasione di acquistare un servizio VPN di qualità a un prezzo straordinario. Visitate il sito per scoprire tutte le promozioni attive e non dimenticate di controllare frequentemente, poiché le offerte potrebbero esaurirsi rapidamente.

