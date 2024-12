Uno speaker micro con audio e microfono OTTIMI? Esatto, e oggi è quasi a METÀ PREZZO! (-47%)

Siete alla ricerca di uno speaker portatile che unisca qualità audio superiore e resistenza estrema? Su Amazon trovate il Bose SoundLink Micro a soli 69,00€, con uno straordinario sconto del 47% rispetto al prezzo originale di 129,95€. Un'occasione imperdibile per portare a casa un diffusore di altissima qualità a un prezzo mai visto prima.

Speaker bluetooth Bose SoundLink Micro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dispositivo rappresenta la scelta ideale per gli amanti degli spazi aperti che non vogliono rinunciare a un suono di qualità durante le loro attività all'aperto. Con la sua certificazione IP67 e il design ultracompatto, è perfetto per escursionisti, ciclisti e sportivi che necessitano di un compagno musicale resistente ad acqua, polvere e urti.

La vera forza di questo speaker risiede nel perfetto equilibrio tra dimensioni e prestazioni. Nonostante la sua forma compatta, il SoundLink Micro offre bassi sorprendentemente profondi e un suono cristallino grazie al trasduttore custom-designed e ai radiatori passivi. Il cinturino in silicone integrato permette di agganciarlo saldamente a zaini, manubri o altri supporti, mentre la batteria agli ioni di litio garantisce fino a 6 ore di riproduzione continua.

La versatilità è un altro punto di forza: oltre alla riproduzione musicale, il dispositivo integra un microfono per chiamate in vivavoce e supporta l'accesso agli assistenti vocali. La connettività Bluetooth stabile assicura streaming senza interruzioni fino a 9 metri di distanza, mentre l'app Bose Connect permette di personalizzare le impostazioni e aggiornare il firmware.

Al prezzo speciale di 69,00€, il Bose SoundLink Micro rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un diffusore portatile di alta qualità. La combinazione di robustezza costruttiva, prestazioni audio superiori e versatilità d'uso lo rende un compagno ideale per ogni situazione, dalla palestra all'outdoor più estremo. Un'occasione da non perdere per entrare nel mondo dell'audio Bose a un prezzo mai visto prima!

Vedi offerta su Amazon